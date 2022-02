Kiel

Wenn Peter-Michael Krohn in seinem Atelier arbeitet, dann ist er niemals allein. Von der Wand schaut ihm eine illustre Gesellschaft zu, in der sich Kasperle und freche Teufel, Postboten, Prinzessinnen und Gespenster tummeln. Vom Regal linst außerdem lustig puscheliges Getier, darunter Hund Wuschel und Hase Cäsar – Personal aus den großen Zeiten des deutschen Kinderfernsehens.

„Die meisten sind Originale, die 50 Jahre und mehr auf dem Buckel haben“, sagt Peter-Michael Krohn, der die klassischen Puppenfiguren nicht nur sammelt, sondern auch regelmäßig auf der Bühne zum Leben erweckt. Ein bisschen stolz ist er schon, dass er mit den traditionellen Figuren der Hohnsteiner Puppenspiele aus der Sächsischen Schweiz arbeiten kann. „Mich hat immer schon fasziniert, aus einem toten Material etwas lebendig werden zu lassen“, sagt der 34-Jährige, der im Hauptberuf als Theaterplastiker am Theater Kiel arbeitet.

Kasper mit markanter Nase und blitzblauen Augen

Kein Wunder, schließlich ist er mit dem Puppentheater aufgewachsen. 1993 rief Vater Michael Krohn die Puppenbühne der Berufsfeuerwehr Kiel ins Leben, die bis heute durch Schleswig-Holstein tourt. „Er ist aufgewachsen mit dem Hohnsteiner Kasper und hat das weitergegeben“, erzählt Peter-Michael Krohn, „und ich habe alles aufgesogen, was mein Papa gemacht hat.“

Markante Nasen, blitzblaue Augen, die Mienen kantig eingefroren, manche melancholisch, andere lächelnd, ein Eisverkäufer wie aus einem alten Kinderbuch mit herrlich verschmitztem Zug um den Mund – es sind starke Bühnencharaktere, die hier zusammengefunden haben. Viele hat Krohn „geerbt“, viele aber auch selbst nachgebaut.

Der Hohnsteinerr Kasper ist allgegenwärtig in der Welt von Peter-Michael Krohn – als Handpuppe wie als historisches Plakat. Quelle: Marco Ehrhardt

Er mag das volkstümlich Authentische an den Figuren und die Akkuratesse des Spiels der Hohnsteiner, die mit der Gründung 1921 eine Art Ursuppe für das Kasperle-Theater im 20. Jahrhundert geworden sind. Aber er schätzt auch das Märchenhafte, Idyllische daran. „Kann schon sein, dass das auch etwas altmodisch ist“, sagt er, „aber manchmal sind die Menschen froh über etwas heile Welt.“ Erst recht in Pandemie-Zeiten.

Puppenspieler-Legende Wolf Buresch ist Krohns Mentor

Und bloß „den alten Kram“ nachspielen – das will Krohn ohnehin nicht; so entstehen immer neue, eigene Stücke, in die er auch neue Figuren einschleust. Wie das aktuelle Stück „Auch das noch!“, eine große Bühnen-Puppenparty mit Hindernissen zum 100. Geburtstag der Hohnsteiner Bühne (2021), die ihn im Jubiläumsjahr zum Ehrenmitglied ernannt hat. Geschrieben hat er es zusammen mit Wolfgang Buresch, selbst Puppenspieler aus der Hohnsteiner Schule, gebürtiger Kieler und als langjähriger NDR-Redakteur „Vater“ von Hase Cäsar und vielen anderen Kultfiguren des Kinderfernsehens.

Kantige Mienen und blitzender Blick: Die geschnitzten Handpuppen haben alle ihr eigenes Leben. Quelle: Marco Ehrhardt

„Er ist mein Mentor und großes Vorbild“, sagt Peter Michael Krohn über den heute 81-Jährigen, mit dem er seit 2015 zusammenarbeitet. Von Buresch weiß er auch, dass es nicht reicht, die Figur einfach nur zu spielen – „du musst sie sein, hat er mir gesagt“.

Das geht bei Krohn ruckzuck; kaum sitzt die Puppe auf seiner Hand, entwickelt sie auch schon ihr Eigenleben. Und die Zuschauerin im Atelier findet sich unversehens im Schwätzchen mit einem höchst aufgeräumten und schlagfertigen Hasen Cäsar wieder. „Das kann passieren“, schmunzelt Krohn und erzählt, wie bei einem Fernseh-Interview das Mikro unversehens und sehr selbstverständlich von Krohn auf die Puppe schwenkte, als die per Stimme und Bewegung zum Leben erwachte.

„Ich liebe das, in so viele verschiedene Rollen zu schlüpfen und mit der Stimme zu spielen“, sagt er. „Und wenn sogar die Erwachsenen vergessen, dass hier Puppen spielen, dann macht mich das froh. Für mich ist das Puppenspiel sowieso verkleinertes Menschentheater.“

