Torsten Sträters Sternstunde der Comedy

Kiel

Natürlich war mit diesem Sound-Eklat der Running Gag des Abends geboren. So eine Steilvorlage lässt sich ein derart versierter Stand-up-Comedian und Poetry Slammer wie Sträter trotz Stress nicht durch die Lappen gehen. Um 21 Uhr trat er wieder vor sein Publikum, fragt vorsichtig und sonor: „Wie ist der Ton?“. Und gesteht, obwohl schuldlos: „Guten Abend, mein Name ist Torsten Sträter, und ich hab’ mich noch nie so geschämt.“ Einer ruft frech: „Pause!“ Er habe gerade die längste Pause seines Lebens gehabt, sagt der 53-Jährige. Startet in sein Programm - „die Älteren werden sich erinnern“ - mit dem Titel „Schnee der auf Ceran“ fällt und beschert seinem Publikum 160 denkwürdige Minuten lang eine Sternstunde der Comedy.

Auftritt in Wacken

Warum er da eingeladen worden sei, wisse er auch nicht („Ich höre Motörhead nur beim Tapetenablösen.“), aber er sei 2019 in Wacken gewesen, erzählt Sträter - wohl um sich mit Lokalkolorit wieder einzugrooven. Aber auch, um stolz einen Bogen zurück zu seinem nun schon rund eine Stunde zurückliegenden Intro, von ihm höchstselbst gemixt aus mongolischem Hardrock der Band The Hu und dem „Avengers“-Soundtrack.

Wenn der Vater mit dem Sohne ...

Sein Sohn („16, glaube ich“) habe sich ausbedungen, künftig nicht mehr Thema seiner Programme zu sein. Natürlich baut Sträter den pubertierenden und akut verliebten Nachwuchs, dessentwegen er mit der Mutter „ein Auslieferungsprogramm“ an Wochenenden habe, angeblich wahrheitsgetreu an etlichen Stellen ein. Generationen-Clash. Achtstündige Telefonate mit der Freundin seien keine Seltenheit, während früher Torstens Mama beim Turteln streng auf die Einheiten geachtet habe. Der USA-Trip habe wegen des höchst unterschiedlich des Englischen mächtigen Vater-Sohn-Duos (der Papa kann’s nicht) einiges an unfreiwilliger Situationskomik geboten wie das gemeinsame Eislaufen (der Papa kann’s nicht, gibt aber beim blutigen Scheitern gute Tipps). Übrigens wolle sein Sohn Influencer werden („Ist das richtige Arbeit, frage ich sie?“), während er früher als Jüngling Werbeprospekte verteilt habe - „als Influencer für Gehacktes“.

Dann aber doch ein wenig Politik

Über Politik werde er auch nicht reden, aber kurz streifen möchte Sträter schon den Brexit („Die wievielte Staffel von ‚Games Of Thrones“ ist das jetzt? Irgendwann ist das nur noch eine Insel mit Scheiß-Essen.“) Zu Greta Thunberg greift er ebenfalls: „Ich bin ein Fan. Dieter Nuhr auch, der kann das nur nicht so zeigen.“ Denn welche 16-Jährige stehe schon für etwas? Er, Sträter, habe sich mit 16 für Onanieren und Mopeds interessiert - „ich hatte aber kein Moped, wir hatten kein Geld“. Und der nächste Präsident mit orangefarbigem Haar komme übrigens aus Borneo.

Cliffhanger vor der Pause

Für einen emotionalen, sehr privaten Cliffhanger sorgt der Comedian dann vor der Pause: Von seinem Onkel habe er kürzlich im Zuge einer Bitte um die Abholung von Reifen bei ATU erfahren, sein Vater sei gar nicht sein leiblicher gewesen. „Leider sind das alles heute wahre Geschichten. Und auch dieser Abend wird eine wahre Geschichte haben. Ich arbeite noch daran.“

Kurvenreiche Themen-Schussfahrt

Selbstredend gibt‘s nach gut 20 Minuten erst wieder ein paar knackige Gags über den Ton. Dann schweift Sträter bis zum Schluss thematisch derart rasant, kurvenreich und zugleich navigationssicher durch den langen Rest seines Programms, dass es nur so saust. Zucker sei der „Hitler unter den Nahrungsmitteln“, hält er ein Snickers hoch. Fragt sich, wer die dämliche Wendung „ein Stück weit“ erfunden habe und warum man nicht „ein Liter tief“ sage. Tadelt diesmal angesichts des späten Abends ausnahmsweise nicht flapsig eine Frau, die auf ihr Handy guckt: „Schreiben Sie Ihren Lieben, dass sie noch leben.“ Liest eine Geschichte über seinen trickreichen Umgang mit zwei Rechtsschutzversicherungen, die er vor Gericht aufeinander losgeht lässt.

Emotionales Finale

Gegen Ende nimmt Sträter den Faden wieder auf. Erzählt vom Besuch eines wenig luxuriösen Altenheims in Hannover, wo sein leiblicher Vater einige Zeit zuvor gestorben war. Obwohl der Comedian auf die Frage seines Sohnes geantwortet habe, er wolle gar nicht wissen, wer das denn nun gewesen sei. Ein Türsteher, habe er dort erfahren. Lebenslustig. „Der Mensch ist doch neugieriger, als man denkt“, stellt Sträter nüchtern fest. Er habe danach seinen Sohn angerufen - und dann spricht er da auf er Bühne zu einem „Avengers“-Track den unbeholfen liebevollen Dialog nach. Stellenweise stehende Ovationen sind die Folge. „Kommen Sie mir nicht so“, sagt Sträter mit seinem wärmsten Bass - und legt dann doch die Hand aufs Herz.