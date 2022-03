Kiel

Sarah Connor singt zum Klavier die ersten Zeilen der Ballade „Keiner pisst in mein Revier“ – und ihre Stimme bricht. Steht auf dem Steg, der ins Parkett ragt, und wischt Tränen weg. Solidarischer Jubel unter den knapp 4500 in der Wunderino Arena, die zum Neustart von Conners Tour zum Album „Herz Kraft Werke“ nach Kiel gekommen sind. Auf der Bühne fällt der große Vorhang, die Band setzt ein. „Geile Band, oder?“, wird Connor sie später loben. Kann man so stehen lassen.

„Oh mein Gott!“, stöhnt die Pop-Sängerin – schwarze Jeans, schwarzer Pulli, auf dem in weißen Lettern „No War“ steht – als die Band nahtlos „Hör auf deinen Bauch“ dranhängt. Abrupter Stimmungswechsel, hymnischer Pop mit Gospel-Wucht. Gepusht von sieben Stimmen im Background, auch die von Connor ist längst wieder stabil. „Hallo Kiel, so geil, bei euch zu sein!“, ruft sie den Fans zu, etwa noch die Hälfte mit Maske. „Bis vor zehn Minuten konnte ich es nicht glauben, dass hier heute so viele Menschen zusammenkommen und sich trauen, so eng zusammenzustehen.“

Sarah Connor bot fast zweieinhalbstündiges Set

Drei Tage hätten sie nun hier in der Halle geprobt, nun wolle sie das Publikum einladen, „mit in diese Bubble zu kommen, zu feiern, die Welt draußen zu lassen“. Lassen sich ihre Fans nicht zweimal sagen, tauchen in ein fast zweieinhalbstündiges Set, das für sie kaum Wünsche offenlassen dürfte. Neue Songs wie „Vincent“, „Ruiniert“ oder „Unter alten Jacken“, in das die Band eine kurze Funk-Jam einbaut, mischen sich mit älteren Favoriten – „Anorak“, „From Sarah With Love“, „Das Leben ist schön“ und selbstverständlich „Wie schön du bist“, letztes der vier Lieder des Zugabeblocks.

Eine Dramaturgie soll für Abwechslung sorgen. Mal sitzen und spielen die Musiker, Connor mittendrin, vorn am Bühnenrand, eine Art elektrisch verstärkte Unplugged-Atmo. Lagerfeuer-Feeling ohne Lagerfeuer. Auch das Klavier wird immer mal wieder den Steg hochgerollt für die intimeren Momente. Zu „Bonnie & Clyde“ holt die Sängerin die etwa achtjährige Hannah als Unterstützung auf die Bühne. Das Mädchen hatte sie samt deren Freundin Lia bereits einige Zeit vorher im Publikum erspäht und ihnen geraten, die Masken abzusetzen – „die müsst ihr schon den ganzen Tag in der Schule tragen, ist totaler Quatsch“.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben Krieg in Europa“, stellt Connor fest und schickt ihrer Piano-Ballade „Augen auf“ dann noch mahnend voraus, Demokratie und Freiheit nie als selbstverständlich zu erachten. Sie hadere gerade „mit der Gleichzeitigkeit der Dinge“, empfinde Taubheit und Ohnmacht. Dagegen müsse ein Fühlen gesetzt werden. Resonanz. Das Verbindende. „Lasst uns heute Abend den Samen der Liebe säen.“