Kiel

Otto kommt nicht, die Tour 2022 fällt aus. Der 73-jährige Komiker hätte auch am 22. November in Kiel in der Wunderino Arena und zuvor am 21. November in Flensburg sowie bereits am 10. und 11. April in Lübeck auftreten sollen. Doch trotz der aktuellen Lockerungen habe sich der Veranstalter gezwungen gesehen, die 86 Shows in fünf europäischen Ländern abzusagen. Die unterschiedlichen Verordnungen und Bestimmungen garantierten keine Planungssicherheit. Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Lachen auf Abstand, singen mit Masken, feiern mit angezogener Spaßbremse – dies wären keine guten Bedingungen für eine Otto-Show“, heißt es weiter in der Nachricht zur Tour-Absage. Auch eine Verschiebung der Tour ins kommende Jahr sei „aus organisatorischen Gründen“ nicht machbar gewesen, da viele Hallen für die kommenden Jahre nahezu ausgebucht seien.