Kiel-Tilsit: Eine künstlerische Symbiose

Kiel

"Kunst" führt drei Freunde, Serge, Marc und Yvan, in den Ring, die über ein weißes Bild derart in Rage geraten, dass plötzlich ihre Freundschaft auf dem Spiel steht. Apropos Freundschaft: Das Gastspiel war nicht nur ein unterhaltsamer Beitrag zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem Kaliningrader Gebiet, sondern in Kooperation mit dem Theater Die Komödianten ein weiterer Beleg für die kontinuierliche und fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Häuser.

Ivan Dentler brachte "Kunst" bereits im Theater Tilsit auf die Bühne

Während der Proben erinnert sich die Intendantin des Theaters Tilsit, Anna Kulieva, gerne an den vergangenen Sommer, als Ivan Dentler, der vor allem als Regisseur und Schauspieler für die von seinem Vater geleiteten Kieler Komödianten tätig ist, "Kunst" bereits mit großem Erfolg auf die Bühne ihres Hauses brachte. Wunderbar übersetzt von Dolmetscherin Sofya Kalomietz erzählt sie, dass „die Arbeit eines deutschen Regisseurs mit einem russischen Ensemble eine sehr interessante künstlerische Symbiose ergeben hat, weil Kunst und Theater eben keine Grenzen kennen.“

Kunst-verständlich Volles Haus für „Kunst“ im Kulturforum. Viel gibt es auf der Bühne nicht zu sehen. Eine gelbe Sofagarnitur, eine Minibar und natürlich das monochrome Bild. Aber genau diese karge Ausstattung bietet den drei exzellenten Schauspielern den nötigen Raum für einen bravourösen Ritt durch das witzig-bissige, textintensive Stück. Ivan Dentler führt eine entsprechend straffe und genaue Personenregie, wobei er das prinzipiell hohe Spieltempo sicher variiert, um sich auch der Charakterzeichnung der Figuren zu widmen. Das überwiegend russischsprachige Publikum war begeistert. Der Rest durfte verblüfft feststellen, dass dieser Abend auch in einer „Fremdsprache“ funktionieren kann.

Wie ein Fortbildungskurs für die Schauspieler

Dennoch seien es aber auch die Unterschiede in der künstlerischen Prägung, die den Reiz der Zusammenarbeit ausmachten, findet die Theatermacherin: „In Russland arbeiten wir fast immer nach der Stanislawski-Methode, einem atmosphärischen, dramatischen, intensiv ausgestalteten Schauspielstil“, sagt Kulieva und ergänzt zu Komödianten-Chef Markus Dentler hinüberlächelnd, „die Schauspieler bei den Komödianten können dabei aber sogar noch ein Instrument spielen und singen.“ Immer wenn sie die gemeinsamen deutsch-russischen Abende machten, sei das deshalb wie ein Fortbildungskurs für ihre Schauspieler, so Kulieva. Und da muss dann auch Markus Dentler schmunzeln.

Der Regisseur rät: "Spiel das wie Moses"

Szenenwechsel: Im Saal arbeitet Ivan Dentler konzentriert mit den Schauspielern Vladimir Arkhipov, Boris Kozlovskii und Georgii Lazaridi. Eine Probe und ein Durchlauf. Viel mehr hat der Regisseur nicht, um seine Inszenierung mit einem neuen Ensemble auch in Kiel zur Bühnenreife zu bringen. Wir sind bei einer entscheidenden Passage. Yvan, aufgewühlt durch den Streit zwischen den Freunden, formuliert die zentrale Erkenntnis des Abends, die er sich bei seinem Psychiater notiert hat: „Wenn ich ich bin/ weil ich ich bin/und du du bist/ weil du du bist/ bin ich ich und du bist du/ wenn ich hingegen ich bin/ weil du du bist/ und wenn du du bist/ weil ich ich bin/ dann bin ich nicht ich/und du bist nicht du/“ Wohl in jeder der 40 Sprachen, in die das Stück bisher übersetzt wurde, ein absoluter Bringer. Trotzdem muss die Haltung stimmen, findet Dentler. „Spiel das wie Moses. Wie Moses, der die zehn Gebote verkündet. Das ist dein Moment, Du hast die Lösung auf der Zunge“, ruft er auf die Bühne.

"Ich spreche ständig in Metaphern"

„Ich kann kein russisch“, gibt Dentler in der Pause zu und umklammert dabei das deutsche Textbuch des Stücks, „deshalb spreche ja ständig in Metaphern und hoffe, dass die verstanden werden.“ Zur Sicherheit spiele er dann eben gerne auch noch mal was vor. Für die „Moses-Szene“ gab's am Abend dann übrigens Szenenapplaus.

Mehr Kultur aus der Region hier auf www.kn-online.de/kultur