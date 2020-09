Kiel

Hansen spannt einen Bilderbogen, der mit dem Jahr 1883 beginnt und 1946 mit dem Tod von Emils Frau Ada endet. Kurz sind die Spielszenen, manchmal kaum eine Minute lang, der Erzählfluss hat es daher schwer. Der Autor, seit 2009 Leiter der Theatergruppe „Lichtgestalten“ der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein, setzt als Regisseur Momentaufnahmen ins Bild, mit denen er Noldes Leben schlaglichtartig beleuchtet – auf einer karg bestückten Bühne, die selbst wie ein Gemälde gerahmt ist (Bühnenbild: Jens Klastrup) und in deren Hintergrund Projektionen historischer Aufnahmen ein wenig Atmosphäre schaffen. Das Gastspiel im Theater am Wilhelmplatz fand am Wochenende viel Zuspruch beim Premierenpublikum.

Nolde: Malender Nichtsnutz und Kieler Ehrendoktor

Wir sehen den 16-Jährigen „Mille“ auf dem elterlichen Hof in Nolde, einen „malenden Nichtsnutz“, der selbstvergessen vor seiner Staffelei steht und für die Arbeit im Stall nicht taugt. Als Jugendlicher versponnen und weltfremd, zeigt Horst Stenzel den Maler als arroganten Kunstlehrer in St. Gallen, später selbstverliebt als anerkannten Künstler, der vor Ausbruch des Krieges in Ausstellungen gefeiert und mit der Ehrendoktorwürde der Kieler Universität ausgezeichnet wird. Seine Malerei stellt dieser Nolde über alles. „Dieses Licht habe ich nur jetzt“ ist ein zentraler Satz, mit dem er alles andere immer wieder zur Zweitrangigkeit degradiert – familiäre Katastrophen inbegriffen. Der Autor entwirft hier das Bild eines Egomanen, der blind ist für die Bedürfnisse anderer – auch gegenüber seiner geliebten Frau, die unter dieser Nichtbeachtung leidet.

Anzeige

Ada Nolde mit einem Hauch Glamour

„Für Emil kommen erst die Farben“, wird Ada einmal sagen. Finja Sannowitz umgibt die bei ihrer Heirat mit Emil anerkannte dänische Schauspielerin und Sängerin mit einem Hauch von Glamour. Später offenbart ihre Ada neben hemdsärmliger Geschäftstüchtigkeit auch knallhartes antisemitisches Gedankengut.

Weitere KN+ Artikel

Nolde: "Entartet" als Makel und weiße Weste

Der große Bruch in Noldes Leben, die Verfemung als entarteter Künstler und das nachfolgende Malverbot, nimmt bei Hansen erstaunlich kleinen Raum ein. Auch das Bemühen des Künstlers, sich nach 1945 eine politisch weiße Weste zu verschaffen, findet am Ende nur minimalen Niederschlag. In diesen knappen, für Nolde so schicksalhaften Szenen beweist vor allem Lasse Wagner, der wie Juan José Cortés Alor, Mona Müller und Anja Rochau mehrere Rollen übernimmt, als verdruckster Vertreter der Berliner Nationalgalerie und vierschrötiger Parteibonze seine Wandlungsfähigkeit.

Termine in Kiel: Traum GmbH am 8./9. Okt. sowie Kulturforum am 31. Okt. und 1. Nov. Weitere in Itzehoe, Lübeck, Niebüll und Flensburg. www.noldeprojekt.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.