Timmendorfer Strand/Hamburg

Prinzipiell sei es zwar einfach, Trompete zu spielen, erklärt Höhn. Aber zugleich sehr schwer, es auch gut hinzubekommen. Und früher als mit zehn Jahren fange man damit ohnehin nicht an. Denn bei Blasinstrumenten müssten zunächst mal die Zähne erst richtig ausgebildet sein, damit man sie richtig spielen könne. Höhn bevorzugt einen weichen Ton, auch auf der Trompete, die bei ihm momentan weit häufiger zum Einsatz komme als das Flügelhorn.

Frühe Sporen in der Bigband des Ostseegymnasiums

Wie bereits so einige IB.SH-Jazz-Award-Preisträger vor ihm spielte Höhn bald in der Bigband des Ostseegymnasiums in Timmendorfer Strand. Allem Anschein nach ein echter Pool für Talente. Das liege vor allem an dessen Leiter Axel Ster, der habe ihn überhaupt erst zum Jazz gebracht und zum Improvisieren motiviert. Der promovierte Musiklehrer, der die Bigband 1999 gegründet hat, sei „ein enorm emsiges Organisationstalent“, lobt Höhn, und habe ihm und den anderen Nachwuchsjazzern als Bigband Auftritte in den USA, in Japan und in Schweden ermöglicht. Erfahrungen, die ihn „sehr geprägt“ hätten.

Erste Bands und Randy Brecker

Aus Schülern der Bigband formierten sich erste eigene Combos des aufstrebenden Trompeters - Jazz in the Box, mit der er 2016 bei der Jazz Baltica in Niendorf auf der Open-Air-Bühne spielte. Oder 2017 Projekte mit den Sängern Michèl von Wussow und Ella Burkhardt, die am 25. Juni mit ihrer Band bei Jazz Baltica auftreten wird. Parallel mischte Höhn in den Landesjugendjazzorchestern Schleswig-Holstein und Hamburg mit, später auch im Bundesjugendjazzorchester. Was seine Ambitionen erst geweckt habe, Profimusiker zu werden - übrigens noch immer ohne Plan B. Bald teilte er sich die Bühne mit Jazz-Stars wie Nils Landgren, Randy Brecker, Gabriel Coburger und Tim Hagans.

Studium bei Claus Stötter in Hamburg

Seit vier Jahren studiert Höhn an der Hochschule für Theater und Musik in Hamburg bei Prof. Claus Stötter. Der namhafte Trompeter ist dem Modern Jazz zugeneigt, und Höhn verhehlt nicht, dass dies auch einen gewissen Einfluss auf seine favorisierte Stilvariante hatte. Wie einst Stötter als Autodidakt Karriere zu machen, sei aber für ihn keine Option gewesen. Durch die Hochschule sei es nun mal „viel einfacher, Input zu bekommen und gefördert zu werden“.

Mit der Band Bluff bald ein Debütalbum

Auch Musiker für eine Band zu finden, war leichter. Denn Höhn lernte unter den Kommilitonen den Pianisten Tim Scherer, Bassist Lucas Kolbe und Schlagzeuger Jan Zeimetz kennen, und zusammen gründeten sie 2019 nach einigen Jam-Sessions das Quartett Bluff. Jeder schreibt Songs, dann feilen sie in den Proben dran. Eine EP soll bald erscheinen und in zwei, drei Monaten das Debütalbum folgen - was jetzt mit dem Preisgeld auch finanziert werden könne. Viele Konzerte hätten sie leider seit der Gründung wegen des Corona-Lockdowns ja nicht geben können, daher freuten sie sich natürlich extrem auf das Preisträgerkonzert am Sonntag bei Jazz Baltica.

Nils Landgren ist eines seiner Vorbilder

„Eine große Ehre“ sei für ihn der IB.SH-Jazz-Award, sagt Höhn. „Weil er einfach bestätigt, was ich die letzten paar Jahre gemacht habe.“ Auf der Jazz Baltica habe er als Schüler seine „ersten richtig großen Jazz-Konzerte erlebt und alles mitgenommen, was ging“. Und live mit dem Posaunisten Nils Landgren gespielt, den er neben den Trompetern Kenny Wheeler, Tomasz Stańko und Freddie Hubbard wegen ihres Sounds als Vorbild nennt. „Nils ist durch und durch Profi - in allem, was er macht. Er spielt unfassbar gut. Und dann ist da noch die Art, wie er Leute motivieren kann, das hat mich immer sehr beeindruckt“.