Musiktherapie spielt am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf zwar nicht die erste Geige, aber doch spürbar mit im medizinischen Orchestergefüge. Prof. Dr. Hermann Reichenspurner, Direktor des universitären Herz- und Gefäßzentrums am UKE, begleitet Patienten vor, während und gleich im Anschluss an eine Operation mit (überwiegend klassischer) Musik.

Und siehe da: Seitdem werden weniger Narkotika und Schmerzmittel benötigt. Das lobt dann auch die Krankenkasse in den höchsten Tönen. In Zusammenarbeit mit der Staatsoper und deren Intendant Georges Delnon kam außerdem die bereits in London praktizierte Idee auf, Long-Covid-Patienten mit der typisch eingeschränkten Lungenfunktion von Gesangskünstlern betreuen zu lassen. Zweimal in der Woche geben sie ehrenamtlich ihr besonders trainiertes Wissen über Atemtechnik weiter.

Prof. Dr. Hermann Reichenspurner Quelle: UKE Hamburg

So blasen jetzt die Coronaversehrten gemeinsam mit Bühnenstars durch einen Schlauch in eine Wasserflasche oder schärfen ihr Zwerchfellbewusstsein. „Wir wissen, dass Singen bei Menschen mit chronischen respiratorischen Erkrankungen die Lungenfunktion und die Lebensqualität verbessert. Und wer könnte unsere Post-Covid-Patientinnen und -Patienten dabei besser unterstützen als die Gesangsprofis der Staatsoper“, schwärmt Dr. Hans Klose, Leiter der Pneumologie der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik des UKE.

Man verzeichnet Erfolge und denkt bereits über die Einrichtung eines speziellen Zentrums nach. Denn wie heißt es bei Schiller so schön: „Es schwinden jedes Kummers Falten, so lang des Liedes Zauber walten.“