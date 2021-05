Hamburg/Gronau

Damals in Timmendorfer Strand hatte ihn jäh die Erinnerung an die damals kürzlich verstorbenen Kollegen Prince, David Bowie („mein alter Freund“) und Lemmy Kilmister gestreift. Es ist der Ton dieses Satzes, der auch die Texte des notorischen „Panik-Rockers“ prägt – locker, lakonisch, latent schnoddrig, offenherzig. Stilprägend sollte dieser neue Ton werden, den „das Fettauge auf der deutschen Wassersuppe“ (Wolf Biermann) 1972 auf seinem ersten muttersprachlichen Album nach dem gefloppten Debüt auf Englisch anschlug. "Daumen im Wind" taufte er es. Fernweh weht.

Legendäre WG "Villa Kunterbunt" in Hamburg

Ein Song auf "Daumen im Wind" heißt "Hoch im Norden", da sei er geboren, singt Udo. Ganz schön frech für einen, der aus dem westfälischen Städtchen Gronau stammt – doch es ist wohl auch nur ein lyrisches Ich. Immerhin wohnte Lindenberg ja damals schon in Hamburg-Winterhude. Rondeel 29. In der legendären WG „Villa Kunterbunt“ mit Otto Waalkes, Marius Müller-Westernhagen, Gottfried Böttger und noch mehr Szene-Prominenz. Eine Zeile steckt in "Hoch im Norden", die sich wie viele danach zum geflügelten Wort aufschwang: „Keine Panik auf der Titanic.“

Erstkontakt auf "Ball Pompös"

Meine erste Begegnung mit Udo Lindenberg war das Cover einer LP. Die zog ein Nachbarsjunge eines Abends aus dem Plattenregal im Wohnzimmer. "Ball Pompös". Schiebt dieser Mann da doch ganz ungeniert seine Hand ins Rückendekolleté einer rothaarigen Frau. Starker Tobak für mich Zwölfjährigen. In Leider nur ein Vakuum probiert einer nachts fremde Betten aus. "Rudi Ratlos", da ging’s auch um Adolf Hitler. Und wie der das singt, so gedehnt. "Jonny Controletti", "Gerhard Gösebrecht" – ulkig. Alles ganz anders als das, was da gerade so bei Heck in der „ZDF-Hitparade“ lief – "Hab Sonne im Herzen", "Michaela", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". „Schlagermist“ sei das gewesen, sagt Lindenberg heute, „dem musste man was entgegensetzen.“

Fast 1000 Songs in 50 Jahren

Und es setzte was. Fast 1000 Songs hat Udo in den letzten 50 Jahren geschrieben. Sinnigerweise 75 davon hat er auf seiner Best-of-Kollektion "Udopia" versammelt, die am gestrigen Freitag herausgekommen ist und mit "Hoch im Norden" startet. Vier neue Stücke sind drauf – das recht gängige "Mittendrin" hat Lindenberg mit Johannes Oerding geschrieben. „Schönen Gruß hier aus dem Hurricane“, nuschel-singt er im Video dazu mit Schlapphut und Zigarre auf dem Dach der Hamburger Elbphilharmonie auf Corona gemünzt, „wir starten wieder durch, das war genug Entbehrung.“ Selbst die dunkelste Stunde habe nur 60 Minuten.

Heftiger Karriereknick

Dunkle Stunden gab’s in Udos langer Karriere so einige. „Gesoffen, bis der Arzt kam“ habe er früher, sei „zehnmal jedes Jahr im Krankenhaus“ gewesen, „viermal mit 4,7 Promille“. Rund 100 Zigaretten verqualmte er einst pro Tag. Und null Sport. 1989 erlitt er einen Herzinfarkt. Im Lied "Mein Body" bedankt er sich, dass der all die Abstürze aushielt. Dann rauschte auch noch Lindenbergs Karriere ab in den 90ern. Sein Panik hier, Panik da war vielen peinlich geworden. Die Plattenkäufe gingen dramatisch zurück, von seinem Album "Atlantic Affairs" (2002), das es auf Platz 76 der Charts schaffte, verkaufte er kümmerliche 7000 Stück. Die bemitleidenswert pompös als „Aufmarsch der Giganten“ verkaufte Tour mit Gast-Stars wie Nina Hagen, Peter Maffay, Eric Burdon oder Ellen ten Damme lockte im Dezember 2004 „überschaubare 2500 Fans“ in die Ostseehalle, wie es damals in den Kieler Nachrichten hieß.

Glanzvolles Comeback

Der „kleine Partytime-bedingte Durchhänger“ sei nötig gewesen, erzählt Udo rückblickend mit der ihm eigenen Chuzpe. „Als Sänger musst du ja auch was zu erzählen haben: ohne Drama kein Comeback.“ Ein bärenstarkes Comeback, das schon mirakulös anmutet. Sein Album "Stark wie zwei" schießt 2008 an die Spitze der Charts wie der Nachfolger "Stärker als die Zeit" (2016), die Touren sind ratzfatz ausverkauft. Plötzlich ist Lindenberg wieder cool. Januar 2020 kommt die Filmbiografie Lindenberg! Mach dein Ding in die Kinos. Er habe schon mal einen Club der 100-Jährigen gegründet, hat Udo jüngst gesagt. „Jetzt macht es keinen Sinn mehr aufzuhören.“ Darauf einen Eierlikör!