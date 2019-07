Gute Nachricht für Fans von Udo Lindenberg: Fünf neue Zusatzshows gibt der Panikrocker im kommenden Jahr, eine davon am Donnerstag, 21. Mai, um 20 Uhr in der Kieler Sparkassen-Arena. Der exklusive Vorverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr im Eventim Presale.