Corona: Welche Festivals finden statt?

Kiel

Das 50. Roskilde-Festival soll allerdings nach Stand der Dinge wie geplant vom 27. Juni bis 4. Juli über die Bühne gehen. Es sei noch einige Monate hin, schreiben die Macher auf der Festival-Homepage. Das finale Line-Up für die Jubiläumsausgabe mit Headlinern wie Kendrick Lamar, Taylor Swift, Thom Yorke Tommorow’s, Haim oder Faith No More steht seit Ende Februar. Noch habe kein Künstler abgesagt, meldet das Festivalteam. Sollte es dazu kommen, soll versucht werden, für adäquaten Ersatz zu sorgen. Einen Plan B für den Fall einer Festival-Absage gebe es – noch – nicht. Dazu sei die Lage derzeit zu unberechenbar.

Auch für die nahezu ausverkauften Festivals Rock am Ring (gibt’s seit 35 Jahren) und Rock im Park (seit 25 Jahren) vom 5. bis 7. Juni mit Acts wie Green Day, System of a Down oder Volbeat laufen die Vorbereitungen trotz Covid-19. „Die Gesundheit der Festivalbesucher, Künstler und Mitarbeiter ist unsere oberste Priorität und wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau“, heißt es auf der gemeinsamen Homepage. „Sollte sich an der aktuellen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden über mögliche Anpassungen und wir informieren euch umgehend.“

„Das Festival findet statt!“, steht auf der Website des Hurricane in Scheeßel und auch beim Zwillings-Festival Southside am Bodensee. Dort sollen unter anderem Top-Acts wie Kings of Leon, Seeed, Rise Against und Deichkind auftreten. „Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Sause ersatzlos ausfallen muss, habt ihr als Ticketkäufer*in selbstverständlich ein Anrecht auf eine Erstattung der Ticketkosten“, heißt in den News – Stand 16. März.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Corona: Elektro-Festival Fusion setzt auf Zeit

Trotz Corona halten auch die Macher des Elektro-Festivals Fusion (24.-28. Juni) auf einem alten Militärflugplatz in Lärz in der Mecklenburgischen Seenplatte an den Planungen fest und spielen auf Zeit. „Wir hoffen, dass in ein paar Wochen die Welt anders aussieht, weil vielleicht die Neuinfizierungen signifikant zurückgehen und Feiern in drei Monaten wieder vertretbar sein wird“, hieß es in einem Newsletter. „Niemand kann heute sagen, was Ende April oder Ende Juni sein wird.”

Ende Juli erst recht nicht, daher findet sich auf der Homepage des längst ausverkauften Wacken Open Air (30. Juli bis 1. August) unter „News“ aktuell kein Hinweis zu Corona. Auf der Wacken-Facebook-Seite hieß es am 16. März zum Thema optimistisch: „Wir freuen uns darauf, in 135 Tagen wie geplant das W:O:A 2020 mit euch zu feiern und können es kaum erwarten, euch zu tollen Konzerten und einzigartigen Momenten im Festival-Sommer begrüßen zu dürfen.“

Am Veranstaltungszeitraum 27. August bis 13. September hält auch das Norden Festival auf den Königswiesen in Schleswig fest. „Die Kieler Woche ist ja auch auf unsere Wochenenden gerückt. Das macht uns in diesen Zeiten optimistisch, dass wir stattfinden können“, sagt Manfred Pakusius, der das „Nordic Arts Festival“ zusammen mit Marno Happ leitet. „Wir haben natürlich erst mal geschluckt“, räumt Pakusius ein. „Zwei große Veranstaltungen zeitgleich, das werden wir natürlich merken. Wir haben gecheckt, ob da Künstler doppelt gebucht wurden, da gibt’s eigentlich keine so richtigen Überlappungen bis auf den Muddi Markt.“ Die Frühbucherphase werde nun auf unbestimmte Zeit ausgeweitet, damit Festivalgäste Tickets länger vergünstigt kaufen können.

Lesen Sie auch: Die KN-Bühne am Wochenende

Folk-Baltica wurde wegen Corona bereits abgesagt

„Wir sondieren die Geschehnisse jeden Tag und Stand heute gibt es noch keine Bestrebungen, das Baltic Open Air 2020 zu verlegen“, hieß es zuletzt am Montag auf der Facebook-Seite des Baltic Open Air (20.-22. August), das in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. „Also diesbezüglich bitte erst mal etwas gelassen bleiben, bis August ist es noch lange hin!“

Für den Baltic Soul Weekender vom 1. bis 3. Mai indoor im Ferienpark Weissenhäuser Strand läuft der Vorverkauf derzeit ebenso weiter wie für das Wilwarin (5.-6. Juni) in Ellerdorf, das Headbangers Open Air (23.-25. Juli) in Brande-Hörnerkirchen bei Elmshorn. Auch das eintrittsfreie Bluesfest Eutin (21.-22. Mai) soll wie vorgesehen stattfinden.

Bereits abgesagt worden ist allerdings die Folk-Baltica (2.-10. Mai) unter dem Motto "Grenzenlos", bei der Konzerte teils in Dänemark, teils in Schleswig-Holstein gegeben werden. „Wir wissen, dass das derzeit stark eingeschränkte öffentliche Leben insbesondere die Künstler*innen in eine sehr schwierige Situation bringt“, heißt es auf der Homepage des Festivals. Da das Reisen aber wohl noch länger eingeschränkt und öffentliche Veranstaltungen untersagt blieben, sehe man „leider keine Möglichkeit, Anfang Mai ein internationales Festival durchzuführen“.

Dennoch werde die Folk-Baltica versuchen, im Laufe des Jahres musikalische Impulse zu setzen. „Bis dahin betrachten wir die aktuelle Situation als eine Pause“, geben sich die Macher des Festivals gelassen. „In der Musik ist die Pause ein wichtiges Element, denn sie macht neugierig auf den nächsten Ton.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.