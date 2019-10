So war die Vorpremiere „Zukunst“

Kiel

Zwei Stühle sind die einzigen Requisiten, die Ulan & Bator auf der Bühne benötigen. Auf denen sitzen beide zu Beginn mit Blick zum Publikum und harren der Dinge. Zeit, um an der Anzugjackentasche zu nesteln und eine Häkelmütze herauszuziehen. Nach dem Aufsetzen sind sie in ihrer Welt, begrüßen das Publikum mit einem Laut- und Silbenpuzzle, das immer wieder in verständlichen Sätzen endet. Es folgen bisher unveröffentlichte Filmszenen aus dem Leben des russischen Tänzers Rudolf Nurejew; das heißt Sebastian Rüdiger tänzelt, Hände über dem Kopf, auf Schuhspitzen über die Bühne.

Immer wieder dieselbe Szene

Es ist immer dieselbe Szene, die Frank Smilgies mal als Ausschnitt aus „Der Nussknacker“, mal als Nurejews Weg „mit Freunden zum Kiosk“ kommentiert.

Wechsel zum Kreuzworträtsel: „Mediterrane Vorspeise, emotionsgeladen, vierzehn Buchstaben?“ „Gefühlte Oliven.“

Wechsel zur Bahnansage: „Die Abfahrt unseres Zuges verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Wir Warten auf den Lokführer – er ist noch in der Ausbildung.“

Wechsel zum Arbeitsamt, in dem ein Luftgitarrenspieler einen Job als Flaschengeist annimmt.

Wechsel zum Verkaufsgespräch bei „Sport Wulff“. Dort möchte ein Kunde „keine Einbauküche“ kaufen und ist dort natürlich goldrichtig.

Smilgies und Rüdiger sprudeln die Ideen aus dem Kopf und die vielen absurden Szenen sowie das Driften in den Nonsens funktionieren deshalb so gut, weil hier zwei ausgebildete Schauspieler am Werk sind, die zudem seit 18 Jahren zusammenarbeiten. „Wer oder was rettet die SPD?“ singen beide und ziehen wie Gondoliere paddelnd ihre Bühnenbahnen.

Ein Muss für Monthy Python-Fans

Wortwitzig und oft hochkomisch grimassierend spielen beide ihre Rollen, steigern sich in die neoklassische, experimentelle Musikperformance „Gaumensegel Dekonstrukt“, in der sie rhythmisch und hochkonzentriert mit ihren Stühlen über den Boden schrammen. Geradezu genial auch ihre verzerrte Begegnung zweier Nachbarn, die sich als dieselbe Person entpuppen, um sich dann doch wieder zu trennen.

Wer mit Monty Python humorsozialisiert wurde, muss Ulan & Bator lieben. Alle anderen sollten auch einen Besuch wagen. Es lohnt sich.