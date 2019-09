Kiel

„Ich bin selbst überrascht von der Vielfalt … Na, das ist wohl meine Entwicklung.“ Von der ersten größeren Ausstellung in einer Galerie in Delmenhorst 1968 bis zur Retrospektive, die ihm das Kunstmuseum in Bayreuth im vergangenen Jahr ausrichtete. Eines der selteneren farbigen Plakate, auf denen auch der Kiele...