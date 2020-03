Flüchtlingsproblematik in Opernform

Lübeck

Ein Künstlerkollektiv rund um den Komponisten Richard van Schoor, den Librettisten Thomas Goerge, Regisseur und Videokünstler Lionel Poutaire Somé sowie den Ausstatter Daniel Angermayr hat sich dieses zur Zeit wieder hochaktuellen Themas angenommen, wobei es um eine im Prinzip uralte Problematik geht: Eine junge deutsche Entwicklungshelferin Lena lernt auf einer gruseligen Elektro­müll­deponie Afrikas den dort schuftenden Bouba kennen- und lieben. Sie glaubt, dass Afrika ein „guter Ort“ sei und misst dort die Giftstoffbelastung der kontami­nierten Böden – den in seiner Heimat eigentlich verwurzelten Bouba zieht es derweil magisch nach Europa. Das Massengrab Mittelmeer nebst Warnungen seiner Landleute schrecken ihn nicht – die Realitäten des Zielortes Europa sind letztlich demütigende Internierung und der Absturz in die Illegalität. Träume von einem besseren Leben gerinnen ebenso wie die Liebe zwischen zweier Welten, die sich als letzlich letale Illusion erweist.

L‘Européenne-Komponist: Richard van Schoor

Richard van Schoor arbeitet mit einer Kombination aus filmischen Mitteln (Dokumentationen der Flüchtlingsrealitäten) und einer illustrativen Musiksprache, die kantable Momente mit knackiger Multitonalität, afrikanischer Musik und irritierenden Geräuscheinschüben verbindet, was insgesamt den starken visuellen Eindrücken erschütternde auditive Plastizität verleiht.

L‘Européenne-Dirigent: Andreas Wolf

Andreas Wolf am Pult seiner Philharmoniker setzt die zum entsetzlichen Bühnengeschehen kongruente Klangwelt souverän um, assistiert vom perfekt einstudierten Chor ( Jan-Michael Krüger), der emotionalen Schichten des fatalen Geschehens freilegt. Dazu eine abstrahierte, minimalisierte Bühne, hinter der auf einer Leinwand die Flüchtlings-Realitäten schockierend-eindeutlich für Beklemmung sorgen. Keine Überhöhung, keinerlei Idealisierung – schonungslose Tatsachenbeschreibung, die unter die Haut geht!

Multikulturelle Protagonisten

Multikulturelle Protagonisten tragen diese verstörend-eindringliche Produktion:

Die Blonde Emma Mc Nairy als zwischen Liebe, Naivität und letaler Verstörung schwankende Lena, die sich in ihren Träumen von Liebe und besserer Welt grausam betrogen sieht – eine intensive, stimmlich anrührende Rollengestaltung, die nebenbei die Hilflosigkeit der westlichen Welt im Ansicht diese humanitären Gaus erfahrbar macht.

Der stattliche Südafrikaner Owen Metsileng als Optimist Bouba mit prachtvoller Kantabilität, der aber auch seinen vergeblichen Kampf um eine bessere Zukunft zwischen Tatkraft und Resignation erfahrbar machte – sein Performer-Double Abdoul Kader Traoré präsentierte die andere Seite dieses Antihelden: zerfahren, zerrissen, von den Realitäten erdrückt.

Treffliches Sängerensemble

Dazu ein kleines, treffliches Sängersensemble in ständig wechselnden Rollen, in dem die junge, erfreulich textverständliche Caroline Nkwe und die souveränen Herren Youngkug Jin sowie Steffen Kubach starke Akzente zu setzen wussten.

Angesichts diese betroffen machenden Sujets ein prächtiger, zunehmend bejubelter Premierenerfolg, wobei natürlich die wirklichen Adressaten dieser politisch hochbrisanten Multimedia-Oper wohl kaum im Theater saßen. Unübersehbar die erschreckende Mahnung aus Dantes Inferno im Schlußbild: „ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren!“

Die Daten der Aufführungen

Termine: 13.03. / 29.03.

Eine Kooperation der Oper Halle mit dem Theater Lübeck im Rahmen des Projektes

„I like Africa an Africa likes me - I like Europa an Europa likes me“

Von Detlef Bielefeld