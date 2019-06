Kiel

Rund zwei Stunden hatten sie in vollbesetzten Rängen mitunter tränenreich gelacht über die teils grell überzeichneten Figuren in ihren tragikomischen emotionalen Verrenkungen und in tristeren Momenten mitgelitten, wenn die Lebensentwürfe zusammenklappten wie ein billiger Spültisch.

Ringos und Sabines Spültisch-Odyssee

„Hab ich dir doch gesagt, das ist ein Saftladen!“, motzt Ringo ( Zacharias Preen) seine Gattin Sabine ( Yvonne Ruprecht) an, breitbeinig, mit konstanter Körperspannung. Trommelt unvermittelt auf Einkaufswagengriff und Infotresen, gleich mal der erste Song, Lee Dorseys „Working In A Coalmine“, und das Personal im Baumarkt „Hammer“ (Bühne: Miriam Busch) singt und wuchtet müde Artikel in die Regale. Ringo, der (bewusst gegen den Strich?) mit Pornobrille und Trenchcoat dann doch eher wie ein Lude wirkt statt wie ein Sozialpädagoge, und die hektische Sabine suchen nach einer neuen Spüle und stehen am Beginn einer Odyssee, während der einige skurrile Typen die Bühne kreuzen.

Kauzige Kundschaft im Baumarkt

Am Infotresen residiert Verkaufsleiter Udo Fugendübel ( Marko Gebbert), eine hemdsärmelige Kommerzkanone, die dem verpeilten Kunden Hansen ( Rudi Hindenburg) statt der verlangten Fliesenfugenbürste gleich mal ein horrend teures Schimmel-Ex und einen monströsen Hochdruckreiniger andreht, darauf zufrieden zur Gitarre greift und merkantil angepasst „You Can‘t Always Get What You Want“ trällert. Eine distinguiert wirkende ältere Kundin ( Almuth Schmidt), offenbar als professionelle Domina aktiv, erkundigt sich gelegentlich nach Klebeband, Bambusstab, Deckenhaken und Kabelbindern und variiert sinister Paul Simons Song zu „50 Tricks, ‘ nen Mann zu quälen“. Ein Braunbär ( Rudi Hindenburg) stellt einen Eimer Polarweiß-Farbe in seinen Einkaufswagen, singt knuffig nuschelnd Grauzones „ich möchte ein Eisbär sein“, das gerät natürlich rührend und lässt hier und da im Publikum Lachtränen kullern.

Personal mit privaten Problemen

Der Baumarkt dient als Projektionsfläche menschlicher Beziehungen. Der stoffelige Lehrling Benni (Tony Marosek) himmelt seine patente Kollegin Gabi Stender ( Jennifer Böhm) an, die am „Femita“-Aktionsstand („mit dem Genderstern“) wortreich ein Multi-Tool für die Frau anpreist, das nicht nur bohren („wenn ihr Mann ein Dünnbrettbohrer ist“), sondern auch Sahne schlagen, massieren und im „Sensitive-Modus“ mit Bio-Wolle vom Tibet-Lamm Gesichtspuder verteilen kann. Doch Gabi liebt einen anderen, was Benny mindestens so nervt wie die Arbeit und so bölkt er „Arbeit nervt“ ( Deichkind), während die herrische Marktleiterin Frau Meyer mit Randy Newman weiß: „It’s Lonely At The Top“ (mit Gebbert an der Tuba). Und das iberisch gefärbte Duett „Don’t Let Me Be Missunderstood“ lässt den Streit von Ringo und Sabine eskalieren. Naheliegend ausgewählt sind die teils gewitzt umgetexteten Lieder, am Bühnenrand sensibel begleitet von Pianist Axel Riemann, die Gesangsdarbietungen geraten durchweg fabelhaft.

Dramen im Wohnzimmer

Auch nach der Pause im Wohnzimmer von Ringo und Sabine, wo der gemeinsame Zusammenbau des Spültischs ebenso krachend scheitert wie beider Beziehung. Sohn Lysander (Tony Marossek) verachtet die Penetranz seines allzu kumpeligen Vaters und seine ernährungsbewussten Mutter, taucht in Ballerspiele ab. Tochter Elisabeth ( Jennifer Böhm) studiert und bettelt um Geld, die Oma ( Almuth Schmidt) gibt sich im Rollstuhl dem Flachmann hin, auch Ringo greift immer wieder zum Schnapsglas und träumt trauerkloßig von „ Brasil“ statt Kiel. Ein Hotline-Anruf beim Baumarkt bleibt natürlich fruchtlos, also muss der alerte Physiotherapeut Hauke ( Marko Gebbert) aus der Nachbarschaft ran („wo sind die Spaxe?“) und packt das locker, geht aber auch gleich mal der nicht abgeneigten Sabine an die Wäsche („you can leave your hat on“). In flagranti ertappt von Ringo, der zur Titelmelodie von „Spiel mir das Lied vom Tod“ zum Hammer greift, und Haukes Frau und Helikopter-Mutter Judith (Anne Rhode), just hereingerauscht, flennt.

Alkohol als Trostpflaster

Alles geht in Brüche, erst unter Ringos Hammer der Spültisch („macht kaputt, was euch kaputt macht“), dann die Beziehungen. Der russische Drogenkurier ( Rudi Hindenburg) verweigert dem klammen Ringo zu J. J. Cales „Cocaine“ den Koks. Bleibt der Alkohol, singen Sabine, Judith und Elisabeth stimmgewaltig und soulig mit Buddeln in den Händen Aretha Franklins „(You Make Me Feel Like A) Natural Woman“, Ringo raunt trunken und tragikomisch Elvis Presleys „What Now My Love“. Zum Finale wird der Misere mit dem gemeinsam intonierten Volkslied „Wir sitzen so fröhlich beisammen“ ironisch die vergiftete Kirsche aufgesetzt.

Vergnüglich, aber nicht immer sinnig

Franz Wittenbrinks „Hammer“ bietet meist höchst vergnügliche, kurzweilige Stunden mit - vor allem auch stimmlich - bestens aufgelegten Darstellern. Allerdings erscheint so manche Idee dann doch effektgetrieben sinnleer wie der Baumarkt-Auftritt von mutmaßlich drei Türkinnen mit Kopftüchern, Regenmänteln und Sonnenbrillen, die „voulez vous coucher avec moi ce soir“ (Labelle) hauchen oder der des schwulen italienischen Pizzaboten, der plump Lysander anbaggert. Die wohlfeile Kritik an vermeintlichen Fehlentwicklungen moderner Zivilisation wirkt teils eher mit dem Holzhammer in die Handlung gezimmert.

Nächste Aufführung: Donnerstag, 20. Juni, 20 Uhr, Schauspielhaus Kiel, Karten: 0431/901901, www.theater-Kiel.de