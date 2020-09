Schwerin.

Das Abschlusskonzert am Wochenende in Wismars St. Georgen-Kirche war das erste endlich wieder mit (NDR-)Orchester – und es war eigentlich auch noch gar kein Abschluss. Denn erstmals in der 30-jährigen Geschichte der Festspiele wird es unter der neuen Intendantin über die traditionellen Advents- und Neujahrskonzerte hinaus nun ab 4. November einen „Festspielwinter 20/21“ geben.

45 Konzerte zwischen November und März

In 45 Konzerten soll dann bis zum 16. März einiges von dem nachgeholt werden, was in diesem Musiksommer corona-bedingt nicht möglich war. Natürlich hofft die temperamentvolle Wienerin, dass dann auch mehr Zuhörer (mit Alltagsmaske) zugelassen werden, als dies in den vergangenen Wochen der Fall war. Und sie hofft, dass die neuen Termine die wirtschaftliche Basis der Festspiele sichern können. Das Fehl an Karteneinnahmen aus 64 statt über 150 Konzerten mit 5614 statt erwarteter 80.000 Zuhörer muss erst mal verkraftet werden.

Privater Rettungsschirm erreicht Millionengrenze

Und auch wenn dank eines „verständnisvollen“ Publikums ein frühzeitig gespannter privater „Rettungsschirm“ bis zum Jahresende wohl die Millionengrenze erreicht haben dürfte, zeichnen sich für 2021 neue Herausforderungen schon mit Blick auf pandemiegeschwächte Sponsoren wie Aida Cruises ab. Das Programm für den Festspielfrühling 2021 auf Rügen ist derweil bereits zuversichtlich kommuniziert und rege nachgefragt. Dieses Jahr musste er ersatzlos ausfallen.

Eine bekannte Wiener Musikerfamilie

Ursula Haselböck ist also schon mittendrin im Thema. Fremd war es ihr ohnehin nicht. Schließlich hat sie sieben Jahre lang am Konzerthaus Berlin mit Sebastian Nordmann unter einem ehemaligen Festspielintendanten gearbeitet und als Dramaturgin neue Reihen und Formate ausgeheckt, die im Nordosten traditionell einen hohen Stellenwert genießen. Im Übrigen hatte schon ihr Vater, der 17 Jahre auch an der Musikhochschule Lübeck lehrende Organist Martin Haselböck (65), vor 30 Jahren im Schweriner Dom das erste Orgelkonzert der neu gegründeten Festspiele gegeben. Auch ihr mittlerweile 92-jähriger Großvater Hans Haselböck ist in Österreich ein berühmter Komponist und Organist. Sie wiederum hat Cello studiert, aber auch Germanistik und Musikmanagement.

Von Berlin nach Schwerin

In der Musikwelt bestens vernetzt, geht sie ihre erste Intendanz bei den Festspielen MV mit Charme und Elan an. Vor sechs Wochen ist die 38-Jährige mit ihrem Mann, dem Pianisten Gottlieb Wallisch, der an der Berliner UdK lehrt, und ihren zwei Kindern, vier und ein Jahr alt, aus der Hauptstadt ins Schweriner Zentrum umgezogen. Und ist, zwei Wochen im Amt, schon Teil der Festspielfamilie.

Ein Motor für das Konzertleben

Im September gab es dann irgendwie doch noch einen Abschluss nach Plan – nur eben mit viel weniger Publikum und mitunter zweimal hintereinander gespielt. Was die Obergrenzen (derzeit 200 Zuhörer) angeht, hofft Ursula Haselböck in Mecklenburg-Vorpommern auf Entlastungen, zumal bis dato „in Europa kein einziger Infektionsfall aufgrund eines Kulturbesuches bekannt geworden ist“. Aus der Not der sommerlichen Absagen hat sie, noch im Verbund mit Markus Fein, eine Tugend gemacht – viele namhafte Künstler von Pianist Rudolf Buchbinder über die Organistin Iveta Apkalna bis zum zum Akkordeonvirtuosen Martiynas Levickis sind im Festspielwinter dabei: „Wir sehen uns da auch als Motor für das Konzertleben“, sagt sie. Und ist überzeugt,: „Der Hunger beim Publikum ist da!“ Zum Zurücklehnen bleibt da wenig Zeit – und auch wenn ihr Vorgänger die Saison 2021 bereits geplant hat, sind zumindest Nachjustierungen absehbar. „Ab 2022 habe ich dann freie Bahn“, freut sich Ursula Haselböck auf ihre neue „große Spielwiese“.

Ein Herz für die "Junge Elite"

Natürlich will sie gut eingeführte Formate nicht abschaffen, das Publikum wie ihr Vorgänger gerne ein wenig erziehen – fordern, aber auch nicht überfordern. Die „junge Elite“ als Kern der Festspiele auch jenseits der Konzertauftritte zu stärken, liegt ihr besonders am Herzen. Und sie hat auf ihren Entdeckungsreisen dieses Sommers bereits erlebt, dass es in Mecklenburg-Vorpommern „für jede Idee einen Platz gibt“ – weshalb auch immer wieder bis dato „unerhörte Orte“ zum Klingen gebracht werden. Nicht zuletzt, weil sie am Konzerthaus Berlin auch eine Jazz- und Weltmusikreihe betreut hat, freut sich Ursula Haselböck darauf, aus den Preisträgern in Residence eine große Bandbreite an Musikstilen herauszukitzeln. Das hätte beim diesjährigen Schwerpunktkünstler Martynas Levickis gut geklappt. 2023 soll die Residenz des vielseitigen Akkordeonisten nachgeholt werden. Dieser Sommer wirkt lange nach – aber es gibt genug Raum für frische Ideen.

www.festspiele-mv.de

