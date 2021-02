Kiel

Ob es nun Top-Listen sind mit den besten, schönsten oder romantischsten. Doch das mit dem „Valentines Day“ verbundene Gefühl muss nicht unbedingt ein angenehmes sein - und das frappierend oft. Eine Auswahl.

Steve Earle: Leere Hände, großes Herz

Beleuchten wir zunächst die freundlichen Seiten der Materie. Ein inhaltlich klassisches Liebeslied zum Valentinstag stammt vom US-Sänger- und -Gitarristen Steve Earle. Der Liebende kommt in dessen zärtlich-rauer Americana-Ballade „Valentine‘s Day“ von 1996 mit leeren Händen, aber voll großer Gefühle, und alles gipfelt in dem Vers „the way you love me everyday is Valentine's Day“.

Willie Nelson: Kalorienreiches Schmachten

„Won‘t you be my valentine?“, fragt US-Country-Ikone Willie Nelson zärtlich in seiner Liebesballade „Valentine“ (1993) - gemeint ist sein Schatz am Valentinstag. „Sweetest of all sweethearts“ sei sein Mädchen; und wenn irgendwer ein „candy heart“, ein Zuckerherz, bekomme, dann sie. Wahrlich kalorienreiches Schmachten! Auch Paul McCartney („she makes me certain, that I can fly“) zärtelt 2012 lieblich in seinem „My Valentine“.

Scooter: Valentin goes Techno

Irgendwie als Liebeslied ist wohl auch Scooters „Let Me Be Your Valentine“ (1996) gemeint. Zu deren patentiertem, hektischem Techno-Rave-Gebretter shoutet H. P. Baxxter fortgesetzt die fordernde Titelzeile und hängt - kreativer Höhepunkt - auch mal ein saftiges „Yeah!“ dran. Mehr Bass, mehr Speed soll's laut Text bitte auch geben - „feeling so fine, listen to the voice of valentine“.

Bruce Springsteen: Gemischte Gefühle

Ambivalent gerät Bruce Springsteens „Valentine's Day“ von 1987. Der Held ist unterwegs auf dem Highway, heftiges Herzklopfen, er memoriert unruhige Träume, er vermisst sein Mädchen, ihn plagen Verlustängste. „So hold me close honey and say you’re forever mine“, endet der Rocksong, „and tell me you‘ll be my lonely valentine.“ Eine walzende Americana-Ballade, Botschaft: Liebe lohnt all den Schmerz.

OutKast: Ambivalenter Organspender

Cupid Valentino, einen modernen Amor, lässt das US-Hip-Hop-Duo OutKast in „Happy Valentine's Day“ (2003) zu Wort kommen. Ein offenbar nur bedingt zurechnungsfähiger Cupid faselt in dem kryptischen Rap von Murmeltieren und Kobolden, vom Osterhasen und vom Weihnachtsmann und klagt, er könne ein Organspender sein, so wie er da sein Herz aufgegeben habe.

Der funky Track endet in einer schlingernden Schleife, in der mehrfachem „Happy Valentine's Day“ ein ebenfalls mehrmaliges „Fuck that Valentines's Day“ folgt. Glücklich verliebt klingt anders.

Linkin Park: Schwarzer Wind am Valentinstag

Regelrecht in Trümmern liegt die Welt in jenem „Valentine's Day“, den Linkin Park im Jahr 2007 - nun ja - feiern. Die US-Rockband, deren Sänger Chester Bennington zehn Jahre später Suizid beging, kleidet den Verlust eines geliebten Menschen poetisch in tiefste Tristesse, ein schwarzer Wind weht, das Innerste hat sich in Asche verwandelt: „So now you‘re gone, and I was wrong / I never knew what it was to be alone.“

Marilyn Manson: Im Tal des Todes

Wenig überraschend, dass Marilyn Mansons in „Valentine's Day“ von 2000 textlich noch drastischer zu Werke geht. Der in der Tradition von Alice Cooper ebenfalls gern als Schock-Rocker titulierte US-Sänger, gerade wegen Vergewaltigungsvorwürfen in den Schlagzeilen, singt über stampfendem, grellem Glam-Hardrock von blutigen Dingen, die am Valentinstag in den Schatten im Tal des Todes passieren. „Flies are waiting“ … wer's mag.