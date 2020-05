Die Sorgen der Clubbesitzer bleiben bestehen

Kiel

So bleibt ihnen nach wie vor nur das Durchhalten bis zum erlösenden Tag X, während die finanziellen Sorgen zwar nicht exponentiell, aber teils exorbitant wachsen. „Einen Sitzungscharakter kann ich mir in der Schaubude nicht vorstellen, bei aller Liebe“, sagt Richard „ Richi“ Schröder, Inhaber des Clubs. Er habe das mal nachgemessen, es wäre Platz für knapp über 30 Leute. „Für uns Clubbesitzer ist die Lage unverändert, wir können unter diesen Bedingungen nicht aufmachen. Das wäre wirtschaftlich der komplette Ruin für uns. Mundschutz, Bier, auf die Hygiene achten in den Toiletten, dann noch ’ne Liveband – wie soll das alles funktionieren?“ Daher könne es erst weitergehen, wenn eine vollständige Veranstaltungserlaubnis ausgesprochen werde.

Schaubude geht die Luft aus

Sollte die Schaubude wieder aufmachen, sagt Richi, müsste er sich, wo jetzt alles „auf Sparflamme“ laufe, bei einer Reaktivierung seines Teams im unbezahlten unbefristeten Urlaub ad hoc Gedanken über neue Finanzierungskonzepte machen. Auch mit Blick auf laufende Mietkosten, da stünden Gespräche mit den Eigentümern an. „Langsam sieht es finanziell wirklich schwierig aus, wenn keine weiteren Zahlungen seitens des Landes oder der Stadt laufen. Jetzt bin ich direkt an dem Punkt, wo ich sage: Juni wird auf jeden Fall nicht mehr funktionieren.“

Höchstens Barbetrieb im Luna

Im Clubbetrieb gebe es momentan keine Pläne, die Türen des Luna in der Bergstraße am Montag wieder zu öffnen, sagt Marc Wolf, einer der drei Betreiber. „Eventuell gibt’s einen Barbetrieb auf der oberen Ebene. Das wird momentan noch gecheckt, wie genau man diese Maßnahmen umsetzen kann.“ Alles hänge noch von konkreteren Bestimmungen ab, die am Wochenende erwartet werden. Lesungen in der Bar des Clubs, wie es sie bereits hin und wieder in der Vergangenheit gegeben hat, könne er sich dort momentan nicht vorstellen, sagt Wolf mit Blick auf einen „ Sitzungscharakter“. „Das würde ich keinem Lesenden zumuten, vor einer Mundschutz-Crowd zu sitzen.“

Hansa48 sieht viele offene Fragen

„Wir sind da noch nicht so akut hinterher, am 18. wieder zu öffnen“, berichtet Jan-Hinnerk Wittmershaus, Booker in der Hansa48. Momentan stünden noch zu viele offene Fragen im Raum, was konkrete Forderungen seitens der Stadt betreffe, etwa nach denkbaren hygienischen Konzepten oder Dokumentationspflichten, was die Gäste angehe. Bedenkenswert sei auch, dass die Hansa48 für gewöhnlich Mitte Juni in die Sommerpause gehe – und ob insofern eine Wiedereröffnung jetzt überhaupt sinnvoll sei oder der institutionell geförderte Laden „ohne Vermieter im Nacken“ ( Wittmershaus) nicht besser gleich dicht bleibe, um eventuell dann etwas früher wieder loszulegen als Anfang September, wie sonst üblich. Und inzwischen zu schauen, wie die anderen mit der Situation umgehen.

Pumpe: Konzerte so nicht machbar

Institutionell von städtischer Seite gefördert wird auch die Kieler Pumpe, wo man abwartet und Kurzarbeit herrsche. „Wir haben ja überhaupt keine Planungssicherheit, keine klaren Regeln bis auf Veranstaltungen unter 1000 unter Einhaltung der Abstandsregeln, und das ist nicht machbar“, sagt der dortige Booker Carlos Lehne. Diese Woche hätten sie mal im Saal geschaut, wie viele Plätze möglich wären mit den Abstandsregeln. „Maximal 32“, sagt Lehne, „das heißt, ich müsste ein ausverkauftes Konzert 23 Tage hintereinander veranstalten oder 700 Euro pro Platz nehmen.“ Renovierungen, Personalplanungen, zu tun gebe es genug. Vor allem für ihn als Booker. „Der Trend gerade ist, in den Herbst zu verlegen“, erzählt Lehne. „Aber viele, wirklich viele haben schon zweite Optionen im Paket gemacht: Gib mir eine Option im Herbst und eine zweite in 2021.“

