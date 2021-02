Kiel

Mit einer Flut von Anträgen bewerben sich Museumsinstitutionen bei der öffentlichen Hand um Unterstützung für Digitalisierungsmaßnahmen. Große Player wie die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen steuern im bundesweiten Verbund auf das „Museum4punkt0“ zu. Und auch die kleinen Häuser planen ihre digitale Zukunft.

Kreismuseum Prinzeßhof in Itzehoe digital aktiv

So ist zum Beispiel das Lübecker Brahms-Institut seit 2020 Mitglied im entsprechenden Verbund von DigiCULT in der Landeshauptstadt. Und das Kreismuseum Prinzeßhof in Itzehoe präsentiert sein „Biedermeier-Zimmer“ bereits in dreidimensionaler Bildschirm-Version von IT-Dienstleister Dataport und will mit dem Digicult-Knowhow aus der Kieler Wrangelstraße weiter vorankommen.

Audio-Guides, Tablets, 3D-Präsentationen und Depot-Digitalisierung

Dr. Miriam J. Hoffmann, seit 2018 Museumsleiterin in Itzehoe, betreibt die Glasfaser-Anbindung ihres denkmalgeschützten Hauses und konnte den Förderverein dazu bewegen, Gelder für Digitalisierungsmaßnahmen einzuwerben. 135 000 Euro erlauben einen Quantensprung im eigentlich finanziell klammen Museum. Audio-Guides in fünf Sprachen, darunter Dänisch und Plattdeutsch, führen inzwischen durchs Haus, Kinder sind begeistert von Rallyes mit Tablets. „Und die Depot-Digitalisierung mit dem zugleich wissenschaftlich fundierten und doch gut handhabbaren Digicult-System ermöglicht uns einerseits Online-Präsentationen und andererseits überall präzisen Zugriff. Wenn ich beispielsweise in München auf einer Auktion einer Tasse aus der Region begegne, kann ich sofort abgleichen, ob wir Vergleichbares bereits im Bestand verwahren“, so Hoffmann.

Verbund DigiCULT entwickelt Erfassungssoftware

Digicult-Geschäftsführerin Frauke Rehder erklärt ihren Verbund so: „Wir sind eine Genossenschaft, die Software zur Erfassung und Online-Publikation von Kulturgut entwickelt, vorzugsweise für Museumsobjekte – und zwar nach gleichen Standards im Verbund. Gerade letztere sind nicht unbedingt state-of-the-art im Museumsbereich.“ In den Archiven sei ein Regelwerk bei der Erfassung, die Normdatenverwendung, sehr wichtig, um irgendwann alles sinnvoll vernetzen und für die Interessierten erschließen zu können.

Definierter Datenfeldkatalog und kontrolliertes Vokabular

2003 habe man als Pilotprojekt in Schleswig-Holstein begonnen, einen definierten Datenfeldkatalog mit hinterlegtem kontrolliertem Vokabular anzulegen, um damit Daten bei der Veröffentlichung auch „Linked Data“-fähig für den einfachen Zugriff im Internet zu machen. „Bisher war es oft so, dass sich jedes Museum eine eigene Software entwickeln ließ. Das wird dann nicht unbedingt standardkonform und ist prompt schwierig für die Vernetzung in übergreifenden Datenbanken.“ Das sei dann auch ein großes Problem für die von Bund, Ländern und Kommunen getragene Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), in deren Kompetenznetzwerk Digicult Mitglied sei.

Corona-Lockdown fördert Inventarisierungsmaßnahmen

Die Erfassungssoftware erstellt Datenfeldkataloge für ganz verschiedene Bereiche: „Die Zoologie funktioniert natürlich ganz anders als Kunst- und Kulturgeschichte, Archäologie oder Denkmalpflege“, so Rehder, die im Corona-Lockdown erfreut steigende Zugriffszahlen registriert, da das Inventarisieren, die Erfassung von Objekten in den Depots in Ermangelung anderer Chancen zugenommen habe. Seien die Bestände letztendlich sinnvoll erfasst, könne dieses digitale Material dann an andere Softwareentwickler übergeben werden, um beispielsweise eine ästhetische Präsentation auf den jeweiligen Homepage Internetportalen der Museen zu erreichen.

Paradebeispiel Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Ein Paradebeispiel für diesbezügliches Gelingen ist ganz sicher das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, das nach dem bereits 2007 eingestiegenen Altonaer Museum im Schulterschluss der Hamburger Stiftungsmuseen seit 2014 mit Digicult arbeitet. Im MKG ist der Archivbestand normgerecht erfasst und wird durch die Berliner Firma Outermedia vorbildlich barrierefrei im Internet einsehbar – mehr noch: Solange keine Lizenzrechte dagegensprechen, stehen die „Digitalisate“ sogar zum Herunterladen parat und dürfen von jedermann kreativ weiterverwendet werden. Eine offene Schatzkiste.

Museumsportal Nord als weitere Bausstelle

Am Museum für Arbeit und Museum für Hamburgische Geschichte könne man dagegen derzeit erleben, wie mühsam es sei, bereits Erfasstes nachträglich in ein standardisiertes Konzept zu überführen, so Rehder: „Da waren bereits eine Fülle an Erfassungsmasken entstanden, die jetzt auf den Standard heruntergebrochen werden müssen.“ Aber es gibt nach Einschätzung der Digicult-Geschäftsführerin in Kiel auch noch andere Netz-Baustellen. „Das Museumsportal Nord (www.museen-nord.de) ist überarbeitungsbedürftig.“