Heavy Metal mit sozialem Engagement

Wacken sei für Metal-Fans auf der ganzen Welt inzwischen ein Sehnsuchtsort geworden, so der Regierungschef in Kiel: Markenzeichen des Festivals seien Toleranz und Völkerverständigung.

Zum ersten Festival vor 30 Jahren, ohne jede Subvention, habe nur eine Handvoll Bands vor 800 Besuchern gespielt. In diesem Jahr seien über 200 Bands vor 75.000 Menschen aufgetreten.

Die Strahlkraft gut genutzt

Ministerpräsident Daniel Günther würdigte auch das gesellschaftliche Engagement der beiden Gründer des Wacken Open Airs : „Sie haben das Festival so weiterentwickelt, dass es heute mehr ist als ein reines Musikfest. Sie nutzen seine Strahlkraft, um auch sozial etwas zu bewegen“.

So könnten die Besucher Blut spenden und sich für eine Knochenmarkspende typisieren lassen. Darüber hinaus unterstütze das Festival mit der „Wacken Foundation“ junge Talente bei ihrem Start in die Musikbranche.

Unterstützung für die Region

Basis des großen Erfolgs in Wacken sei von Anfang an die Akzeptanz in der Region gewesen: „Alle Wackener haben freien Eintritt. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr eröffnet das Festival. Die Kirche wird zur ,Metal Church'.“

Mit den Einnahmen werde das Schwimmbad, der Kindergarten, die Schule, der Sportverein sowie Kindern aus sozial schwachen Familien unterstützt. Darüber hinaus würden Veranstaltungen im Kreis Steinburg sowie die Stiftung Mensch in Meldorf unterstützt, Schulklassen zu den Karl-May-Spielen eingeladen und Reisen an Familien mit besonderen Härtefällen verschenkt.

Jensen und Hübner organisierten nicht zuletzt auch das Weihnachtskonzert in der Kirche in Wacken, zählte Günther auf – all das alles mache das Wacken Open Air zu einem ganz besonderen Festival.

