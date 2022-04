Kiel

Er hat Max Frischs „Homo faber“ mit Sam Shepard in der Hauptrolle in Szene gesetzt (1991) und 2017 „Rückkehr nach Montauk“ gedreht. Er fand Bilder für Marcel Prousts „Eine Liebe von Swann“, der ebenso zu den Kultfilmen des Oeuvres von Volker Schlöndorff zählt, wie „Die Blechtrommel“ nach Günter Grass.

Im neuen Film „Der Waldmacher“ aber, mit dem der Oscar-Preisträger jetzt durch die Kinos reist, hat er das Genre gewechselt und für seinen ersten Dokumentarfilm den australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo befragt und begleitet. Der kam als junger Mann 1981 in den Niger, um die Ausbreitung der Wüsten und das Elend der Bevölkerung zu bekämpfen. Aber seine Bemühungen, das ausgelaugte Land mit neuen Setzlingen zu begrünen, scheiterte. Bis Rinaudo unter dem vermeintlich toten Boden ein gewaltiges Wurzelwerk entdeckte – Ausgangspunkt für eine besondere Begrünungsaktion und neue Hoffnung für Klima, Landwirtschaft und Welternährung.

Volker Schlöndorff ging mit dem „Waldmacher“ auf Tour

Mehrere Wochen war Volker Schlöndorff (83) mit Rinaudo unterwegs, begleitete ihn auch ins westafrikanische Niger und erzählt neben der revolutionären Maßnahme und ihren Konsequenzen auch die Lebensgeschichte des heute 65-jährigen Agrarexperten.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr, stellt Volker Schlöndorff den „Waldmacher“ im Metro-Kino vor und geht anschließend auch ins Publikumsgespräch. Dafür verlosen wir auf KN-online fünf mal je zwei Kinokarten zusammen mit jeweils einer Biografie von Tony Rinaudo. Dafür gilt es folgende Frage zu beantworten: Welcher Film brachte Volker Schlöndorff den Oscar ein?

Bitte geben Sie den vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer für die Gästeliste am Einlass an. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Dienstag, 5. April, 23.30 Uhr möglich. Die Gewinner werden am Mittwoch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel finden Sie unter: https://aktion.kn-online.de/quiz/v62gc