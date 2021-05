Kiel

Unter anderem mit den Wiener Symphonikern geschieht das Stilsystem Janoska auch mal im sinfonischen Gewand. Und damit sind die Vier mit Klavier, Violinen und Kontrabass optimal geeignet für die „con spirito“-Reihe der Kieler Philharmoniker.

Kieler Philharmoniker "con spirito" mit dem Janoska Ensemble

Unter der Leitung von Kapellmeister Sergi Roca sind am Sonntag, 16. Mai, zwei Auftritte im Schloss geplant: um 15 Uhr und um 18.30 Uhr. Tickets unter den üblichen Hygienebestimmungen unter: 0431 / 901 901 und www.theater-kiel.de.

KN-Aktion: 48 Tickets für das Konzert-Event in Verlosung

Wir verlosen jedoch für den Spaß gegen den Corona-Blues 24 mal zwei Tickets für das erste Konzert. Wer zum 14. Mai 2021 bis 15 Uhr eine Mail mit den beiden Zuhörer-Namen, ihren Adressen und der Telefonnummer an aktion@kieler-nachrichten.de sendet, landet im Lostopf. Außer etwas Glück am Freitag ist dann am Sonntag entweder ein zertifizierter negativer Schnelltest beider Personen (nicht älter als 24 Stunden) oder der schriftliche Nachweis einer vollständigen Impfung / Genesung notwendig.

Konzert im Modellprojekt mit Zugangsauflagen - auch für Gewinner

Auch müssen vor dem Foyer zwei Papiere zur Identifikation inkl. Ausweis und zur Teilnahme am wissenschaftlichen Modellprojekt unterschrieben werden. Dann kann es losgehen. Wie das dann wird, wissen auch die slowakischen Janoska-Jungs noch nicht: „Keines unserer Konzerte verläuft gleich ...“