Kiel

Ob Luna Club, Max Nachtheater oder Ben Briggs – Clubs und Discos in Kiel haben dichtgemacht. Freiwillig. Wegen der Ausbreitung von Omikron. Daher treffen sie die jüngst verschärften Regelungen für „Tanzveranstaltungen“ – 50 Personen im Innenraum und aktueller PCR-Test außer bei Geboosterten – nicht mehr. Aber Sorgen bleiben. Ein Stimmungsbild.

„Als ich gemerkt habe, dass die Positivtests aus dem Himmel fallen, hab’ ich gesagt: Okay, jetzt ist Feierabend!“ Alarmiert hatten Marc Wolf, Betreiber des Luna Clubs, die Ergebnisse der eingemieteten Covid-19-Teststation. „Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch länger aufgehabt. So haben wir schon zwei Wochen vorher dichtgemacht.“

Marc Wolf, Betreiber des Luna Clubs in der Kieler Bergstraße: „Wir machen erst wieder auf, wenn sich das für alle so anfühlt, dass sie Bock drauf haben.“ Quelle: Ulf Dahl

Denn er wolle nicht dafür verantwortlich sein, sagt Wolf, dass irgendwer infiziert ist und dann 300 Leute und seine Mitarbeiter zwei Wochen in Quarantäne müssen. Aber wenigstens hätten in Schleswig-Holstein die Discos zweieinhalb Monate öffnen können, und er habe einen finanziellen Puffer zur Seite gelegt. Zudem hoffe er auf Überbrückungshilfen. „Wir machen erst wieder auf, wenn sich das für alle so anfühlt, dass sie Bock drauf haben.“ Froh ist Wolf, dass fast 80 Prozent seiner Minijobber im Club in den Teststationen seines „Untermieters“ mit Sitz in Heikendorf untergekommen sind.

„Da ist jegliche Geschäftsgrundlage entzogen“, sagt Henning Puls, Geschäftsführer im Max Nachtheater, mit Blick auf die neuen Corona-Verordnungen. Gerade nach den jüngsten Fällen – auch im Max – seien sie aber mehr als verständlich. „Gott sei Dank kommt das jetzt so! Ich habe es schon in den letzten Wochen nicht verstanden, dass man uns offenlässt. Ich kann mir nicht um die Beschulung meiner Kinder Sorgen machen und gleichzeitig 1000 Mann in der Disco haben.“

Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters.: „Ich habe es schon in den letzten Wochen nicht verstanden, dass man uns offenlässt.“ Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ähnlich sieht es Jörn Dietz, Geschäftsführer im Ben Briggs. „Ich hätte mir gewünscht, dass uns unsere Landesregierung schon vor Weihnachten gesagt hätte: So, lasst uns daddeldu machen.“ Doch im Nachhinein sei das immer leicht zu sagen. Er habe schon vor dem 18. Dezember erwogen dichtzumachen, doch da hätten „Fremdveranstaltungen“ angestanden, die schwieriger abzusagen gewesen wären. „Da war noch ’ne Abiparty dabei, die wollte ich denen nicht verderben.“

Jörn Dietz vom Ben Briggs: „2G plus wäre ich mitgegangen“

Er würde jetzt auch nicht aufmachen, wenn es hieße, es gäbe gar keine Maßnahmen, betont Dietz, und eine Party unter den verschärften Konditionen sei keine realistische Option. „2G plus wäre ich mitgegangen, hätten unsere Gäste auch Bock drauf gehabt.“ Die kürzlichen Corona-Ausbrüche bei weihnachtlichen Disco-Nächten überraschten ihn nicht. „Aber ich mache keinem Kollegen da einen Vorwurf, dass die aufgemacht haben – ich weiß, dass die alle nach bestem Wissen und Gewissen ihre Konzepte haben.“

2G plus einzuführen, aber auf Kontaktnachverfolgungen zu verzichten, hält Dietz allerdings für „ein bisschen absurd“. Im Ben Briggs hätten sie zunächst – „weil ich dachte, dass wir es machen müssen“ – relativ reibungslos mit der Luca-App gearbeitet. „Aber es scheint ja auch Gründe zu geben, warum man das vom Land nicht will“, so Dietz. Im Falle des Max und der anderen betroffenen Diskotheken wäre es aber „viel, viel hilfreicher gewesen“.

„Wir haben zwei tolle Monate gehabt, aber die gleichen 18 Monate nicht aus“, sagt Dietz. Die ganz große Not herrsche momentan nicht, aber wenn sie erst Ostern wieder öffnen könnten, dürfte es schon schwieriger werden. Und bei den Überbrückungshilfen wisse keiner, was am Ende zurückgefordert werde – ein „Damoklesschwert“, das über ihnen allen schwebe. Das „größte Drama“ jedoch, klagt Dietz, sei das Personalproblem. „Wir haben drei Monate um Personal gekämpft und jetzt wieder ’ne wirklich schlagfertige Crew zusammen. Und natürlich wirst du die nicht halten können. Die gehen alle wieder weg.“