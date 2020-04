Die Kunstformen sind unterschiedlich, doch mit Texten haben beide zu tun: Am Sonnabend steht ab 20 Uhr mit Björn Högsdal einer der profiliertesten Akteure der deutschen Poetry-Slam-Kultur auf der KN-Bühne. Am Sonntag tritt dort zur selben Zeit Tadeusz Galia auf, Chef des Polnischen Theaters in Kiel.