Peter Widereck sorgt sich etwa um Jens Carstens, der ihn vor rund anderthalb Monaten bei der Präsentation seines Solo-Debütalbums "Dir gehört die Welt" in der Kieler Lille-Brauerei begleitet hat. Dem gefragten Schlagzeuger, der schon für Prominenz wie a-ha, Udo Lindenberg, Helene Fischer, Rosenstolz, Patricia Kaas oder Tony Christie getrommelt hat, sind gerade alle Shows weggebrochen.

„Die Situation ist schon echt bescheiden“, sagt Widereck. Auch in seinem Fall seien ja durchaus noch mehr Gigs geplant gewesen, erzählt der semi-professionelle Singer-Songwriter, aber natürlich wegen der Corona-Pandemie alles abgeblasen – auch einer während der Kieler Woche. „Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt darauf angewiesen, wäre das jetzt der zeitliche Worst Case. Du stellst es vor beim Release – und dann ist Schicht.“

Video: Peter Widereck auf der KN-Bühne

Album-Release-Gig scheint "unheimlich lange her"

Tatsächlich komme ihm sein Album-Release-Gig aus heutiger, Corona-beeinflusster Sicht „total lange her“ vor – „das scheint alles unendlich weit weg“, so auch eine Zeile aus "Dir gehört die Welt", den Widereck als ersten der fünf Pop-Songs auf der KN-Bühne mit angerauter Stimme singt - und die allesamt vor Optimismus sprühen. Man müsse jetzt aufpassen, nicht irgendwann in so einen Modus von Passivität zu kippen, weil alles so schwer und anstrengend sei. „Das ist es in der Tat, aber dann gucken wir jetzt, was wir draus machen“, sagt Widereck.

Spielfreude unabhängig von Gästezahl

Es habe sich natürlich schon etwas anders angefühlt vor der Kamera als vor Publikum, erzählt Widereck, der mit sechs Geige spielen lernte, seit er zwölf ist Gitarre spielt und Songs schreibt. „Aber auch schön. Ich weiß ja, wofür ich das mache.“ In der Lille sei er vor 300 Gästen aufgetreten, „das war toll“, sei aber nicht der Normalzustand.

„Ich habe auch schon vor zwei, drei Leuten gespielt oder so vielen, dass es sich lohnt zu warten, wenn einer aufs Klo geht“, scherzt Widereck. Aber auch schon vor mehr als 10 000 Menschen mit seiner damaligen Band als Support für Silbermond und Bosse 2009 bei „ N-Joy The Beach“ in Sankt Peter-Ording. „Eine gewisse Grundaufregung gehört natürlich dazu und ist auch wichtig, damit man die Konzentration hält.“ Aber schlimmes Lampenfieber kenne er nicht, erzählt Peter Widereck – „es macht mir Freude, aufzutreten, die Stimmung steckt einen ja auch an“.

Homeoffice mit After-Work-Bier

In der Firma arbeiteten derzeit alle Corona-bedingt wie so viele im Homeoffice. Aber das gemeinsame After-Work-Bier plus Klönschnack in größerer Runde ließen sie sich dadurch nicht vermiesen – jeder online vor seinem Bildschirm.

