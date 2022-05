Kiel

Das „Hallo“ kommt unisono, als die beiden zum Fanjubel die Bühne entern. Dann werden Stühle gerückt wie am Kneipentisch, landet die Jacke auf der Lehne und das Bier von Wotan Wilke Möhring (die Kieler Kultmarke lobt er auch gleich) auf dem Tisch, während sich Bruder Sönke an Wasser hält.

Im Metro-Kino tauchen die beiden Schauspieler ab in ihre Jugenderinnerung, die Zeit, in der man den Absprung macht von der Kindheit in die schon fast erwachsene Unabhängigkeit, irgendwo zwischen Aufbegehren und Selbstfindung. Für das Brüderpaar aber auch die Zeit, in der sie einander überhaupt erst kennengelernt haben. Sönke, 17, Hip-Hop-Fan und zum anthroposophischen Praktikum in den Catskill Mountains New York. Wotan, 22, Punk und der große Bruder, auf Abenteuertour mit dem Chevy in Manhattan.

Die Brüder Möhring erzählen von einer späten Annäherung

Zwei höchst unterschiedliche Jungs und fast sechs Jahre Altersunterschied – das sind Welten. „Zehn und 16“, grummelt Wotan Wilke Möhring unter der Basecap hervor, so nölig abgeklärt wie Kommissar Falke. „Who’s the guy?“ Es ist eine späte Annäherung, von der die beiden in ihrem Buch „Rausch und Freiheit“ erzählen.

Das wechselt von Coming-of-age-Geschichten, wie sie wohl jeder erlebt, über nicht ganz jugendfreie Szenen aus Schwulenclubs in New York oder die nächtliche Polizeikontrolle auf dem Highway, bis zu der Geschichte, wie Sönke zu seinem Spitznamen Zeze kam. Und sie führt ins Berlin der Nachwendezeit, als die beiden Möhrings ein Erdgeschoss in Mitte bewohnten.

Im Publikum im Metro erinnert sich eine daran: Kati Luzie Stüdemann, ehemalige Werftpark-Schauspielerin, hat ihre eigene Geschichte mit den beiden Männern. Damals Anfang der Neunziger war sie Wotans Freundin und Sönke der, mit dem sie über alles reden konnte. Zusammen haben Wotan und sie es damals händchenhaltend auf den Titel der legendären Zeitschrift „Prinz“ geschafft – Beispiel für die aufmüpfige Jugend der Neunziger. „Ich freue mich, die beiden nach 25 Jahren wiederzutreffen“, sagt die Schauspielerin und klingt ein bisschen aufgeregt.

Abwechselnd erzählen die Schauspieler aus ihrer Erinnerung

Abwechselnd melden sich die Brüder im Buch zu Wort, ergänzen oder konterkarieren ihre Erinnerungsbilder. Abwechselnd lesen sie auch vor, manchmal werden kleine Live-Hörspiele daraus. Da sind sie am besten. Wotan, der ungestüme Macher, immer auf der Suche nach dem Rausch, und Zeze, der Zögerliche mit der Lesebrille, der eigentlich lieber den Überblick behält – und doch im schier endlosen LSD-Trip abtaucht.

So kommt ordentlich Männer-Prosa zusammen, mit markigen Sätzen von Ankern und Brüderschaft und mit sentimentalen Momenten. Aber man kriegt auch mit, wie sich die Jungs aus Herne umeinander sorgen und wie warmherzig sie in die queere, schwarze Gesellschaft Manhattans finden. „Ich wusste, ich komm irgendwie klar“, schreibt Wotan Wilke Möhring einmal über den wüsten Drogen-Trip in der Lower East Side (siehe oben). „Ich komm immer klar. Aber was war mit Zeze?“

Zwei Monate in der lässigen Freiheit von New York legten den Grundstein für die Brüderfreundschaft, so die Legende. Und sie setzt sich bis heute fort, wie die beiden im Metro beteuern, bevor sie sich zum Schluss brüderlich in die Arme fallen. Geschichten für Fans, die nach der Lesung noch reihenweise fürs Selfie und Autogramm Schlange stehen.

Sönke und Wotan Wilke Möhring: Rausch & Freiheit. Knaur, 208 Seiten, 20 Euro