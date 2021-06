Sierksdorf

Weil auch das gut 150-köpfige Publikum sich zwischen Hansekogge und Holstentor über endlich mal wieder ein Live-Erlebnis freute, konnte der Schauer das bunte Finale nicht wirklich trüben. Im Stream war das eh kein Thema. Das Kulturfestival SH, vor knapp einem Jahr von der Landesregierung als Hilfe für die notleidende Kulturbranche initiiert und mit letztlich 4,4 Millionen Euro ausgestattet, hat in 1070 Auftritten mit 846 Künstlerinnen und Künstlern vielfach bewusst gemacht, wie groß die Szene auch im Norden ist – und vor allem, wie vielfältig. Diese Vielfalt, würde man, so bilanzierte Ministerpräsident Daniel Günther bestens gelaunt, eigentlich auch gerne weitertragen – womöglich in einem neuen Festival, wenn erst das Licht am Ende des Tunnels wieder erreicht sei.

"Der geilste Auftritt aller Zeiten"

Zunächst bildete das Finale erneut die Vielfalt ab. Nach den Walkings Acts von Clown Mücke natürlich mit reichlich Musik, von Never Come Rain, von den jungen, ausgezeichneten Jazzern Lajos und Kjell und von der Electro-Popband „Pudeldame“, in der der Lübecker Schauspieler Jonas Nay endlich wieder den „totalen Flash“ verspürte. Dazu gab’s unter dem pfiffigen Motto „Wilhelm Tell, aber schnell“ auch Schauspiel (Ulrich Haussmann, Theater Combinale Lübeck), der hier vom „geilsten Auftritt aller Zeiten“ schwärmte, und eigenwillige Gedichte der Multimediakünstlerin Franziska Ostermann (Kiel), von der Rotterdam Art Week gerade zum Fresh Eyes New Talent 2021 gekürt.

Herr Jensen kam nach sieben Monaten aus der Kiste

Der bunte Strauß wurde komplettiert durch Bauchredner Jörg Jará, der seinen Herrn Jensen nach sieben Monaten mit viel Witz aus der Kiste befreite, durch ausdrucksstarken Tanz des Balletttheaters Iliev aus Flensburg und durch zwei Tandem-Filme, in denen Filmkünstler (Moritz Boll und Moses Merkle) bildende Künstler (Gisela Meyer-Hahn, Isabel und Kurt Lange) porträtieren. All das ergab nicht nur einen reizvollen Eindruck dessen, was Kulturschaffende im Land alles zu bieten haben. Respekt verdiente auch die logistische und technische Umsetzung des Events – auch 230 Dienstleister profitierten vom Kulturfestival.

Viele Neues und viel Außergewöhnliches

Für den Programmbeirat bilanzierten Guido Froese (Landeskulturverband) und Gesa Retzlaff (Niederdeutscher Bühnenbund): Obwohl ja „nichts ging“, habe man eine ganze Menge Programm geboten. Im Netz wirkt es nach: www.kulturfestival.sh. Und später vielleicht weiter. Allemal hat man in elf Monaten, was das Kulturangebot im Land angeht, viel Neues, auch Außergewöhnliches, oft, aber nicht nur vom Feinsten, kennenlernen können.