Viel zu lachen bei der "Teddy Show"

Kiel

"Ich mache keinen Schwachsinn hier, keine Comedy, sondern politisches Kabarett", stellt Tedros "Teddy" Teclebrhan klar, nachdem er unter großem Jubel tänzelnd die Bühne geentert hatte und sich selbst mehrmals relativierte ("Ach, bringt doch alles nichts"), um dann weiter zu tanzen.

Witze auf Kosten von Greta Thunberg

Ernst zu nehmen ist bei Teclebrhan ohnehin kaum etwas. Zwar stürzt er sich zunächst auf Greta Thunberg ("Als ich 16 war, da war ich der größte Gauner") und imitiert, wie sie sich womöglich mit kindlichem, hopsenden Laufstil zur Klimakonferenz begab, doch die anfängliche Klarstellung ist schnell vergessen. Denn Teclebrhans gespielte Dämlichkeit zieht sich in "Die Teddy Show" in Kiel wie ein roter Faden durch den gesamten Abend.

In flapsigem Wortstil hält er sich an Kleinigkeiten auf und bis er zum eigentlichen Punkt kommt, können Minuten vergehen, während man sich als Hörer zudem fragt, was denn nun überhaupt das Thema ist. Stattdessen beherrscht es Teddy, Nichtigkeiten wie Wespenstiche aufzubauschen und auszuschmücken. Schließlich gibt er auch zu: "Hier noch eine unnötige Nummer aus meinem Privatleben. Mein Onkel telefoniert so mit Facetime", und hält sich die Hand ganz nah vor das Gesicht. Es wirkt, als leide er an Konzentrationsschwäche, doch genau diese Sprunghaftigkeit kommt beim Publikum hervorragend an und solange es im Dauertakt lacht, dann ist diese Comedy keinesfalls unnötig.

Tedros "Teddy" Teclebrhan spielt Koch Guido und Surfer Percy

Seine Wandelbarkeit stellt Tedros "Teddy" Teclebrhan mit den Auftritten seiner Kunstfiguren unter Beweis. Als Sozialhilfeempfänger Antoine Burtz schaffte er mit einem You Tube Video, in der er Fragen zum Integrationstest grandios falsch beantwortete, im Jahr 2011 schließlich den Durchbruch zu einer breiteren Aufmerksamkeit. Die Version des herrlich sinnfreien Antoine-Liedes "Flieg, klein Wellensittich" wird zusammen mit dem textsicheren Julian aus dem Publikum zum ungeahnten Höhepunkt des Abends. Auch als italienischer Koch Guido oder Surfer Percy malträtiert Teclebrhan die Lachmuskeln in der Halle 400.

Eine junge Dame aus der sechsten Reihe kommt deutlich hörbar nach Abklingen des Beifalls aus dem Lachen nicht mehr heraus, wischt sich die Lachtränen aus den Augen. Für einen Comedian ist das der größte Erfolg.

