Vielfalt in Kieler Galerien: Ein Besuch bei Edition Berlin, Birgit Brab und Brennwald

Kiel.

Gemälde von Menschen mit Hörnern und anderen skurrilen tierischen Attributen, Grafiken von unbehaglichen Interieurs, die komplett auf menschliche Bewohner verzichten und Bilder von wüsten Landschaften: Die Kieler Galerienszene hat aktuell Vielfältiges zu bieten – ein Rundgang mit drei Stippvisiten in Kieler Galerien und ein Überblick über das aktuelle Ausstellungsangebot in schleswig-holsteinischen Galerien .

Bilder, die Rätsel aufgeben, in der Galerie Edition Berlin

Rainer Gröschl zeigt in seiner Galerie Edition Berlin derzeit Werke von Elvira Bäfverfeldt Marklund. Quelle: Marco Ehrhardt

In einem Hinterhofgebäude der Holtenauer Straße hat Rainer Gröschl Anfang des Jahres eine Dependance seiner Galerie Edition Berlin eröffnet. Seit Juni zeigt er hier Arbeiten junger Künstler, an Wochenenden stellt er seine Räumlichkeiten wiederholt Studierenden der Malklasse von Antje Majewski zur Verfügung. Mit Elvira Bäfverfeldt Marklund präsentiert er derzeit eine Absolventin der Muthesius Kunsthochschule, deren Bilder Rätsel aufgeben. Gemalt auf Acrylplatten, die glatt und ohne erkennbare Struktur bleiben, wirken ihre Motive seltsam unverortbar, als schwebten sie im luftleeren Raum. „Tamers“ (Tierbändiger) nennt sie eine Serie, die beherrscht wird von Gestalten, die Tierisches an sich haben – die Maske eines Falken etwa oder die Kappe eines Pferdes. Um Brüche der Sehgewohnheiten geht es der gebürtigen Schwedin, bisweilen spielt sie auch mit kunsthistorischen Zitaten, die sie in völlig neue Kontexte stellt.

Werke von Elvira Bäfverfeldt Marklund in der Galerie Edition Berlin. Quelle: Marco Ehrhardt

(Holtenauer Straße 59. Bis 3. Oktober . Fr+Sa 12-19 Uhr, So 12-16 Uhr).

„Im Wartesaal der Welt“ in Birgit Brabs Atelier

Birgit Brad lädt mit eigenen Werken in ihre Galerie Das Atelier ein. Quelle: Marco Ehrhardt

Eigene Arbeiten zeigt Birgit Brab in ihrer Galerie Das Atelier eher selten. Wenn sie es, wie jetzt, doch einmal tut, gibt es dafür gute Gründe, denn die 30-teilige Serie „Im Wartesaal der Welt“ entstand während der Corona-Zeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt und des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein. „Es ist quasi die Publikation einer geförderten Arbeit“, so die Muthesius-Absolventin, die Freie Kunst und Grafik bei Fritz Bauer und Ekkehard Thieme studiert hat. Dank der Förderung habe sie sich während des Lockdowns ganz auf ihre eigene Arbeit einlassen können – das Ergebnis ist überzeugend. In einer Mischung aus Kaltnadelradierung und Bleistiftzeichnung hat Brab Unikate geschaffen, die menschenleere Räume zeigen, die auch als innere Räume verstanden werden können.

Birgit Brab vor ihrem Atelier im Jungfernstieg Quelle: Ehrhardt

Ein paar Einrichtungsgegenstände nebst seelenloser Dekoration sind hier verteilt: ein paar Stühle, ein verlorener Sessel, ein Gummibaum oder Schilder mit so unsinnigen Schriftzügen wie „Home“. „Man muss heute ja an die Wand schreiben, wo man ist“, sagt Brab und schmunzelt. Mit den beklemmend unbehausten Interieurs will sie auf die schale Glücksverheißung durch den Erwerb modisch angesagter Accessoires hinweisen. „Wenn sich beim Betrachten ein Gefühl der Unbehaglichkeit und Hilflosigkeit einstellt, habe ich etwas richtig gemacht….“

(Jungfernstieg 24. Bis 26. September. Di-So 15-18 Uhr).

„Zwischenwelten“ in der Galerie Brennwald

Ute Brennwald führt in ihrer Galerie in „Zwischenwelten“ Quelle: Marco Ehrhardt

Dass Malerei und Grafik sich hervorragend ergänzen, lässt sich in der Galerie Brennwald ablesen. „Zwischenwelten“ nennt Ute Brennwald die Schau von Sabine Beyerle und Franziska Neubert. Die Malerin aus Berlin und die Holzschneiderin aus Leipzig, bewegen sich in Bildwelten, in denen es nicht um die Schönheit des Motivs geht. Reales und Abstraktes verwächst in den Landschaften von Sabine Beyerle, die mit dem Gegenständlichen spielt, um es ins Fantastische ausufern zu lassen. Franziska Neubert, übrigens eine preisgekrönte Buchillustratorin, ist in ihren magisch anmutenden Motiven dem irritierenden, störenden Detail auf der Spur.

Die Galerie Brennwald zeigt derzeit Arbeiten von Sabine Beyerle undf Franziska Neubert. Quelle: Marco Ehrhardt

(Feldstraße 133. Bis 1. Oktober. Di-Fr 17.30 -19.30 Uhr, Sa 11-16 Uhr).

Weitere Galerien und (Kunst-) Ausstellungen in Kiel und Schleswig-Holstein im Überblick

KIEL

Atelierhaus im Anscharpark, Tel. 0431/30034027, Heiligendammer Str. 15, www.atelierhaus-im-anscharpark.de. „Volker März - Fremde Früchte“ (24.9. bis 24.10.). ,Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr.

Brunswiker Pavillon, Tel. 0431/554650, Brunswiker Str. 13, www.bbk-schleswig-holstein.de. „Experimente Eksperimenter“ (bis 3.10.). Di-Do 10-17, Fr-So 11-16 Uhr.

Bunker D, Schwentinestr. 11. „Querschnitt 70“, Grafik und Fotografie von Johannes Janusz Dittloff (bis 29.9.). Mi 10-20 Uhr.

Citti-Park, Mühlendamm 1. 22. Kunstmeile Kiel - Malerei und Bildhauerei. Di/Mi 8-20, Do 8-22, Fr/Sa 8-20, Mo 8-20 Uhr.

Förde Sparkasse, Lorentzendamm 28-30. Installation aus 28 Leinwänden von Karin Hilbers (bis 10. 12.). Di 9-18, Mi 9-16, Do 9-18, Fr 9-16, Mo 9-18 Uhr.

Galerie Visuell, Wall 34. „Ines Ramm sieht Kiel“ (bis 1.10.). Di-Fr 10-18.30, Sa 10-14, Mo 10-18.30 Uhr.

Gallery Cubeplus, Knooper Weg 104, www.gallery-cubeplus.com. „Meanwhile“ Jakob Braune Takashi Sonoda (bis 2.10.). Do-Sa 13-19 Uhr.

Kunstraum B, Wilhelminenstr. 35, www.kunstraum-b.de. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, Kieler KünstlerInnen & Kinder aus Berlin und SH (bis 26.9.). Mi-Fr 16-18 Uhr.

Landeshaus, Tel. 0431/565618, Düsternbrooker Weg 70, www.landtag.ltsh.de. „Vom Grenzkampf zur kulturellen Freiheit - 100 Jahre Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland“ (bis 14.10.). Di-Mo 10-18 Uhr.

Maritimes Viertel, Arkonastr. 1. „Der Weg in die Welt - der Nord-Ostsee-Kanal. Wer hat ihn gebaut“ (bis 6.10.).

Sonderausstellung zum 125.+1. Jubiläum der Einweihung des NOK. Mi 15-18, So 12-16 Uhr.

Take Maracke, Westring 455, „Zwischen Linie und Fläche“, Kristin Grothe - Greta Magyar (bis 30.9.). Do 14-17, Fr 12-15 Uhr oder nach tel. Vereinbarung unter 0431/99081-0.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

AHRENSBURG

Galerie im Marstall, Tel.,04102/70781015, Lübecker Straße 8, www.galerie-im-marstall.de. Harald Popp: „Fundus“ (bis 24.10.). Mi 11-17, Sa/So 11-17 Uhr.

BISSEE

Im gesamten Dorf, auf Koppeln und am Wegesrand: Skulpturensommer 2021 - 35 Objekte von 21 Kunstschaffenden zum Thema „Körper“.ganztags

BOSAU

Dunkersche Kate, Tel. 04527/1822, Bischof-Vicelin-Damm, K(l)eine Kunstmesse (bis 26.9.). Fr-So 11-18 Uhr.

BÜDELSDORF

Kunstwerk Carlshütte, Tel. 04331/354695, Vorwerksallee, www.kunstwerk-carlshuette. NordArt 2021. Di-So 11-19 Uhr.

ELLERBEK

Atelier Jo Köser, Tel. 04101/4803030, Dorfstr. 1a, www.jokoeser.com. Koswig. Stein. Holz. Stahl (bis 9.10.).

EUTIN

Landesbibliothek, Tel. 04521/788-770, Schlossplatz 4. „Das Cavalierhaus – Biografie eines Eutiner Gebäudes“ (bis 6.11.). Di 9.30-18, Mi 9.30-13, Do 9.30-19, Fr 9.30-18, Sa 9.30-13 Uhr.

FEHMARN

Senator-Thomsen-Haus, Breite Straße 28 / Burg. „Jo Kley - Ein Kosmos - Stein“ (bis 28.10.). Ausstellung auch in der St.-Nikolai-Kirche täglich von 10-16 Uhr sowie im öffentlichen Raum an beiden Gebäuden. Di-So 11-17,ganztags Uhr.

FLECKEBY

Kulturhaus, Schustergang 2: Landschaftsimpressionen von Paul Nennecke und Sybille Voigt-Nennecke (bis 31.10.)., Sa/So 14-17 Uhr.

GARDING

Altes Rathaus, Enge Str. 5. „Heitzmann und Simson - zwei Generationen im Dialog“ (bis 31.10.). Di 10-13, Do-So 15-18 Uhr.

HOHENLOCKSTEDT

Arthur Boskamp-Stiftung, Breite Str. 18, „Gossip“ (bis 31.10.), So 14-18 Uhr.

HUSUM

Galerie Lüth, Halebüll, Altendorfer Str. 21, Tel. 04846/456. „en passant - Felix Martin Furtwängler“. Mi-So 10-18 Uhr.

Galerie Tobien , Neustadt 8-10, Tel. 04841/64800, www.galerie-tobien.de. „Melanie Richter - Christoph Pöggeler“ (bis 30.10.). Di-Fr 9.30-18, Sa 9.30-15, Mo 9.30-18 Uhr.

KAPPELN

Kunsthaus Kappeln, Tel. 04642/9643431, Poststr. 5, www.kunsthaus-kappeln.de. „Gedachte anderer Träume...“ Heike Fischer-Nagel, Bilder, Grafiken und Skulpturen (bis 21.11.). Do-So 11-17 Uhr.

LABOE

Freya-Frahm-Haus, Tel. 04343/8579, Strandstr., www.freya-frahm-haus.de. „Es ist ein Baum und weiter nichts“ und „baltic birds friends“, Fotografie von Ute Haese und Thorsten Prawitt, Aquarelle von Hauke Kruse (bis 3.10.). Di-Fr 14-18, Sa/So 11-18 Uhr.

LUTTERBEK

Galerie im Lutterbeker, Dorfstr. 11. „Henrik Martensen“, Paintings (bis 31.10.). Di-So 17-23 Uhr.

NEUMÜNSTER

Caspar-von-Saldern-Haus, Haart 32. „Körper - Köpfe - Emotionen“, Arbeiten von Brigitte Timpke und Kriemhild Schulz (bis 3.10.).Mo-Fr 13-17 Uhr

PLÖN

Tourist-Info, Bahnhofstr. 5. Bilderausstellung Haiko Hamann: „Farbe, Linie, Form“ (bis 30.9.). Mo-Fr 8-18, Sa 10-14 Uhr.

PREETZ

Kunstkreis, Tel. 04342/71610, Gasstr. 5, www.kunstkreispreetz.de. „Karla-Maria Orlich“, Aquarelle, Collagen, Zeichnungen (bis 3.10.). Fr-So 15-18 Uhr.

SCHLESWIG

Landesarchiv SH, Tel. 04621/8618-00, Prinzenpalais. „Urlaubsort - Tatort - Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein, 35 Jahre Landesfilmarchiv“ (bis 1.7.22). Di-Fr 8.30-17, Mo 8.30-17 Uhr.

TÖNNING

Multimar Wattforum, Tel. 04861/96200, Dithmarscher Str. 6. „Gesichter der dänisch-deutschen Wattenmeerregion von heute in historischem Stil“ - Fotoausstellung des dänischen Künstlers Luca Berti (bis 1.10.). Di-Mo 10-17 Uhr.

TRITTAU

Trittauer Wassermühle, Tel. 04154/807919, Am Mühlenteich 3, www.galerie-wassermuehle-trittau.de. „Daddy in the great War“, David Fletcher (bis 26.9.). Sa/So 11-17 Uhr.

(Stand: 20.9.2021, alle Angaben ohne Gewähr)