Kiel

Durch Corona sei ja die Wissenschaft auf einmal in aller Munde, erzählt Vince Ebert zu Beginn; für ihn sei der Lockdown kein großes Problem gewesen, denn „social distancing ist ursprünglich für mich der Grund gewesen, Physik zu studieren“, so der Naturwissenschaftler. Am Sonntag gastierte der Wissenschafts-Kabarettist mit seinem Programm „Make Science Great Again“ im Metro-Kino.

Vince Ebert: „Broadway statt Jakobsweg“

Die Midlife-Crisis bewog den 53-Jährigen im Juli 2019 dazu, alles zu verkaufen und gemeinsam mit seiner Frau für ein Jahr nach New York zu ziehen. „Broadway statt Jakobsweg“ war das Motto; das gleichnamige Buch, aus dem Ebert später noch liest, ist 2020 erschienen. Ebert tingelte als Standup-Comedian durch die Clubs, die dort übliche Interaktion mit dem Publikum sei für ihn als zurückhaltenden Typ allerdings schwierig gewesen, meint er – auch sprachlich.

So habe er einmal nicht verstanden, dass die Dame in der ersten Reihe die Schwester des Mannes neben ihr sei. Die anschließende Frage nach gemeinsamen Kindern sei nicht gut angekommen. „Im ländlichen Raum hingegen ist so eine Frage nicht ungewöhnlich“ spannt er wiederholt ironisch den Bogen hin zu seiner Kindheit in Amorbach im Odenwald: „Dort ist die Quarantäne Alltag.“

Vince Ebert und seine Erfahrungen aus New York

Er schätze an den Amerikanern, dass sie grundsätzlich positiv optimistisch gestimmt seien und jedem eine zweite Chance gäben, meint Ebert, außerdem biete eine Stadt wie New York durch ihre Vielfalt („Die häufigste Sprache dort ist schlechtes Englisch“) die Möglichkeit, vom Ideenreichtum und der Dynamik zu profitieren. Die Amerikaner schätzen laut Ebert sehr den deutschen Drang, den Kern einer Sache zu ergründen; dazu passend betitelt er das hierzulande übliche Flachspüler-Toilettenbecken als „in Porzellan gegossenes Manifest der Akribie.“

Wie Wissenschaft funktioniert

Witzig und mit wohltuender Sachlichkeit doziert Vince Ebert vor den 120 Zuschauern über Forschung und Wissenschaft. „Wissenschaft erklärt nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren“, so Ebert. Sie liefere Erkenntnisse, ergänzt er an anderer Stelle, „sagt aber nicht, wie wir als Gesellschaft auf diese Erkenntnisse reagieren sollen.“ So habe man Christian Drosten vorgeworfen, er ändere ständig seine Meinung, „aber genau so funktioniert Wissenschaft“, konstatiert er.

Menschen seien widersprüchlich, sie wollten mehr Offshore-Windparks, „aber die Stromtrasse soll nicht vor der eigenen Haustür verlaufen“, führt Ebert an und moniert, dass es in Diskussionen immer mehr um verletzte Gefühle als um Erkenntnisgewinn ginge. „Die politische Korrektheit überzieht die Gesellschaft wie eine schleimige Hautkrankheit“, ist sein Eindruck. Miteinander reden und Widersprüche aushalten; mit diesem Plädoyer endet das Programm. Ohne Zugabe – wie in Amerika üblich.