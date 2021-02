Kiel

Normalerweise ist der Schriftsteller von Kiel aus das ganze Jahr über vorlesend unterwegs, bestreitet daraus auch einen guten Teil seiner Einnahmen – seit einem Jahr aber liegt der Literaturbetrieb Corona-bedingt brach. Die letzte Lesung hatte Zaimoglu am 29. Oktober, wenige Tage vor dem zweiten Lockdown, zusammen mit Jochen Missfeldt im Literaturhaus, vor einem überschaubaren, aber beglückten Publikum.

Zaimoglu allein mit sich und der Technik

Jetzt sitzt Zaimoglu in der Landesbibliothek im Konferenzraum, allein mit der Aufnahmetechnik und seinem Buch. „Für mich ist das eigenartig“, sagt er und outet sich mal wieder als „zum größten Teil analoger Mensch“. Aber in der Pandemie offenbart das Digitale seine Möglichkeiten. Die Geschichte der Frau hat der Schriftsteller für die Lesung ausgesucht. In zehn Porträts von der Frau des Propheten Moses bis zur Radikalfeministin Valerie Solanas hat er darin versucht, die Frauen aus dem Schatten der Männer zu holen, ihnen eine Stimme und Gewicht zu geben. Von Loreley, der Magd und Wäscherin, erzählt er, die sich im ausgehenden 18. Jahrhundert gegen männliche Willkür abzugrenzen sucht. Und von der Gastarbeiterin Leyla, die 1965 nach Deutschland kam und deren Figur sich aus den Erzählungen seiner Mutter speist.

Fast wie im richtigen Lesen

Zaimoglu rappt, taktet, deklamiert. Die Hände unterstreichen, zerhacken, dirigieren und strukturieren den Lesefluss, sind Satzzeichen in Bewegung. Irgendwie wird bei ihm immer alles Manifest. Die Technik, die aus Rendsburg gesteuert wird, funktioniert bis auf ein paar kleine Hänger. Und so ist es am Bildschirm fast wie im richtigen Lesen. 70 Zuschauer sind zugeschaltet, etliche, wie Bibliotheksdirektor Martin Lätzel berichtet, auch aus dem Raum Nordschleswig.

Das Schweigen über die Frauen

Ein Mann, der in Frauenstimmen spricht, das hat schon die Kritiker bei Erscheinen des Buchs 2019 irritiert. Und auch Julia Buchholz, Leiterin der Landesgeschichtlichen Sammlung, und Meike Manske, die die Handschriftensammlung der Landesbibliothek betreut, wollen wissen, ob es Zaimoglu ernst ist damit, oder ob er kokettiert. „Man muss es mir abnehmen“, sagt er; und dass die Legenden der Geschichte schließlich immer von denen gemacht werden, die oben stehen. Man spricht über den Wert der Recherche, über die historischen Auslassungen, das Schweigen über die Frauen und ihren Anteil. Zwei regionale Beispiele haben Buchholz und Manske dazu aus dem Archiv der Landesbibliothek gefischt: Ernestine Voß (1756-1834), Gattin des Eutiner Dichters Johann Heinrich Voß, und die Kieler Zeichnerin Franziska Hamann (1907-1981), die nach dem Krieg für die Schleswig-Holsteinische Volkszeitung Karikaturen zeichnete. Sie passen ins Bild.

Die Lesung ist online abrufbar: https://youtu.be/QXGYl68EPxc