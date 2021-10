Lübeck

Die Operntheater des echten deutschen Nordens, frisch erwacht aus dem künstlichen Corona-Koma, scheinen sich in ihren Inszenierungen besonders lust- und schmerzvoll mit sich selbst zu beschäftigen. In Kiel ist die Bühne auf der Bühne sehenswert in der Puccini-Tragödie „Madame Butterfly“ zum Thema gemacht. Am Landestheater touchiert Korngolds „stumme Serenade“ das Schauspieler-Milieu. Und in Lübeck greift das Musiktheater-Ensemble mit sichtlichem Vergnügen in die Klischee-Kiste der eigenen Zunft.

Gaetano Donizetti, einer der italienischen Größen, wenn es um Belcanto und romantischen Herzschmerz geht, hat sich in seiner frühen Farce „Viva la Mamma!“ auf das Köstlichste mit „Bräuchen und Missbräuchen am Theater“ beschäftigt. Und in der Beckergrube wird das schön grell und durchgeknallt in die Gegenwart geholt.

Die Regisseurin Effi Méndez hat Spaß daran, die extremsten Bühnentiere aufeinander loszulassen: die Rampensäue und -pfauen, die Chornörgler und Orchesterprotestler, den me-too-verdächtigen Intendanten ... Der Komponist (Johan Hyunbong Choi) sorgt auf der surreal ausgestatteten Bühne (Stefan Heinrich) für eine absurde Inszenierung seiner römischen Sandalen-Tragödie „Romulus und Ersilia“. Darin singen die nervige, aber mit geläufiger Gurgel ausgestattete Primadonna (Andrea Stadel) und ihr noch nervigerer Gatte (Erwin Belakowitsch) die Titelpartien – auf Hüpfbällen und in Toilettenbürsten hinein. Typisch modernes Regietheater halt ...

Die Primadonna (Andrea Stadel) und ihr größter Fan, Ehemann Stefano (Erwin Belakowitsch). Quelle: Olaf Malzahn

Vor allem reißt aber Mamma Agata, Muttertier eines hoffnungslosen Talents und bald der ganzen Truppe, das Heft des Handelns und Singens an sich: Donizetti hat ihr dafür eine kraftvoll virile Baritonstimme verpasst. Und Steffen Kubach gibt mit ihr eine prachtvoll persiflierte, dabei nie übersteuerte Drag Queen. Dieser in jeder Hinsicht überragenden Leistung kommt allerdings Yoonki Baek nahe. Das Ex-Kieler Ensemblemitglied amüsiert mit strahlkräftiger Kehle als herrlich fiese Tenor-Charge, selbstverliebt, mit Texthängern und Sprachdefizit, Goldkettchen und Schmalzgarantie.

Die Lübecker Komödien-Produktion in deutscher und italienischer Sprache (Fassung Gutheim/Goerges) entwickelt immer wieder eine hübsch hässliche Selbstironie und stolpert dabei nur selten in die Klamauk-Falle.

Lübecks Erster Kapellmeister Takahiro Nagasaki, trefflich genervt in einer per Video-Stream visualisierten Probensituation, treibt die Philharmoniker zu anregend straffem Begleitgeschrammel. Und dass bei viel Italianità-Druck allzu leicht ein bisschen lauthals die Feinzeichnung auf der Strecke bleibt, haben Donizetti und sein Texter Antonio Sografi vor bald zweihundert Jahren ja schließlich auch schon vorhergesehen. So geht es halt immer (noch) zu – im großen Irrenhaus Musiktheater.

Theater Lübeck, Beckergrube 16. Termine am 23. und 29. Oktober, 19. November, 12. Dezember sowie 3. April. Karten: www.theaterluebeck.de und Tel. 0451 / 399 600.