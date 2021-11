Volha Hapeyevas Kindheit in Belarus: Land ohne Empathie

Kiel.

Sie ist promovierte Linguistin, Übersetzerin und Schriftstellerin. Theaterstücke hat Volha Hapeyeva geschrieben, Kinderbücher und – vor allem – Gedichte. Für ihr in mehr als zehn Sprachen übersetztes literarisches Werk wurde sie nicht nur in ihrer Heimat Belarus mehrfach ausgezeichnet. 2019 erschien dort ihr Debütroman „Camel Travel“, der jetzt auch in deutscher Sprache vorliegt. Im Literaturhaus stellte die in Minsk geborene Autorin das Buch vor.

Volha Hapeyeva: „Manches funktioniert in Lyrik nicht“

Eigentlich sei sie mit Leib und Seele Lyrikerin, erzählt Volha Hapeyeva, „doch manches funktioniert in Lyrik nicht, dafür braucht es Prosa.“ Ihr Deutsch ist beinahe perfekt — 2013 und 2014 verbrachte sie als Artist in Residence in Graz und Wien. Seit zwei Jahren lebt die 39-Jährige, die in ihrer Heimat aufgrund regimekritischer Äußerungen unter Beobachtung stand, wieder im Ausland — derzeit als Stipendiatin des Writers-in-Exile-Programms in München.

ein Leben zwischen zwei Heimatländern und zwei Sprachen

„Camel Travel“ ist ein autobiografisch geprägter Roman. In kurzen, episodenhaften Kapiteln und einem leichten, ironischen Tonfall schildert die Autorin Kindheit und Jugend in einem Land, das mit dem Zerfall der UdSSR beschäftigt ist – ein Leben zwischen zwei Heimatländern und zwei Sprachen. „Meine Kindheit war überreich mit patriotisch-militärischen Themen gespickt“ , lässt sie ihre Ich-Erzählerin sagen, „auch wenn die Sowjetunion munter vor die Hunde ging.“ Eine große und eine kleine Heimat habe es bis 1991 dort gegeben, ganz so, als lebe man „im Bauch einer russischen Matrjoschka.“ Als Siebenjährige noch auf Leninverehrung und das Strammstehen zur sowjetischen Nationalhymne gedrillt, erlebt die Heranwachsende ein postsowjetisches Belarus, das im Bemühen, alles einem strengen Regelwerk zu unterwerfen, die Empathie verloren hat.

Die eigene Familie als Spiegel der Gesellschaft

Bereits 2005 habe sie mit dem Roman begonnen, sagt Hapeyeva. „Ich wollte ein Bild von meiner Generation zeigen, die heute den aktiven Teil der Gesellschaft in Belarus ausmacht. Ich wollte zeigen, warum sie sind, wie sie sind, denn viele Wurzeln liegen in der Kindheit.“ Ihre eigene Familie habe sie als Spiegel dieser Gesellschaft erlebt — streng, mit starren Regeln und wenig Talent zur Empathie. „Irgendwann habe ich verstanden, dass etwas falsch war. Wenn wir die Fähigkeit zur Empathie hätten, gäbe es weniger Hass und Krieg. Aber wie kann man Empathie beibringen?“

In Belarus wurde „Camel Travel“ freundlich aufgenommen. „Ein spannendes Buch, aber kurz“, sei der Grundtenor der Literaturkritik gewesen. Volha Hapeyeva scheint froh, aus der Ferne auf ihre Heimat schauen zu können. „Die Arbeitssituation der Kollegen in Belarus ist sehr schwierig. Wer das Land verlassen konnte, hat es gemacht“, sagt sie. Ihr Stipendium in München dauert bis 2023. Ob sie danach zurückkehren wird? „Ehrlich gesagt: Ich denke nicht so weit in die Zukunft.“

Volha Hapeyeva, „Camel Travel“. Aus dem Belarusischen von Thomas Weiler. Roman. Droeschl-Verlag. 128 Seiten. 18 Euro