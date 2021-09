Volker März passt als Künstler in keine Schublade. Er malt und fotografiert, produziert Videos und formt Figuren aus Ton. Alles zusammen inszeniert er in verspielt anmutenden Installationen, die es in sich haben. Der Kunstverein Haus 8 hat ihn jetzt mit der Schau „Fremde Früchte“ im Atelierhaus im Anscharpark zu Gast.