Dass ein Kirchenmusiker um den großen Johann Sebastian Bach (1685-1750) nicht herumkommt, liegt in der Natur der Sache. Volkmar Zehner, seit sieben Jahren Kirchenmusikdirektor an Kiels St. Nikolai-Kirche, nimmt sich jetzt in 16 Konzerten das gesamte Orgelwerk des Barockmeisters vor.