Kiel

Rund 170 Erwachsene und 30 Kinder haben in den bislang 40 Jahren in der Hansa48 gelebt. Die Vollversammlung der Bewohnerinnen und Bewohner tagt sei Anbeginn jeden Montagabend, um Vorhaben und Probleme zu besprechen und Entscheidungen zu treffen – basisdemokratisch, anspruchsvoll und nicht selten anstrengend.

Aber offenbar elementar, denn die Hansa48 gehört einem eingetragenen Verein, der aus den Leuten besteht, die dort wohnen. Die bewohnten Räume können beliebig gestaltet werden, sind aber kein Privateigentum.

Heute politisches in den Kulturbetrieb verlagert

Ein politischer Ort sei die Hansa48 noch heute, sagt Andreas Langmaack, einer der beiden Verfasser der frisch gedruckten Hansa48-Chronik. Allein schon, weil es „ein Projekt in realer kollektiver Selbstverwaltung“ und „im kollektiven Eigentum“ sei. Allerdings sei die Hansa48 „in der Frühzeit als eigenständiger politischer Akteur mehr aktiv gewesen als heute“. Das Politische habe sich „tendenziell mehr in den Kulturbetrieb verlagert“, ergänzt sein Chronisten-Kollege Hansjörg Buss. „Politik in einem engeren, aktivistischen Verständnis, da würde ich die Bewohner und Bewohnerinnen nicht zu hoch veranschlagen.“ Das bestätigt Charlotte Spieler, Bewohnerin seit 36 Jahren. „In den 80ern waren die Leute viel mehr engagiert. Aktionen, die die Hansa48 als solche startet, gibt’s praktisch nicht mehr."