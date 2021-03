Kiel

Werner geisterte - arm an Haupthaar und gesegnet mit zwei kräftigen Vorderzähnen - schon in Brösels Frühwerk herum. Aber so richtig vital wurde der passionierte Biker mit Vorliebe für „Bölkstoff“ erst während einer Italien-Tour mit Freunden ans Ligurische Meer. „Ein Freund von mir - der hat in der Fucking Kius Band gespielt, macht er auch immer noch - hatte ‘ne Gitarre mit und dann haben wir ein Lied gemacht: Werner kann Flachköpper machen“, erzählt Brösel. „Weil wir auch immer ins knietiefe Wasser gesprungen sind. Der schon früher entstandene Comic dazu landete dann in besagtem ersten Werner-Band.

Manchmal auch Klaus oder Herbert

Bevor Werner endgültig Werner hieß, trieb er auch als Klaus oder auch Herbert sein Unwesen in den Stadtmagazinen. Namenspatron war sein Zeichner, denn getauft wurde der seit heute 71-Jährige vollständig auf Rötger Werner Friedrich Wilhelm Feldmann. „Weil ich der Erstgeborene bin, habe ich den ganzen Quatsch von den Familienmitgliedern abgekriegt, von Opa und Oma, Onkel und Tanten und alles. Die hießen ja alle so komisch früher.“ Er sei ganz froh, dass er nicht Werner heiße wie sein Opa. Brösels Vater Rötger habe das nicht gewollt. „Keiner will heute mehr Werner heißen. Daran bin ich wohl mit schuld. Schade, ist ja eigentlich ein schöner Name.“

Lesen Sie auch: Darum geht's in Brösels neuer "Extrawurst"

„Werner“-Comics gegen kostenlose Anzeigen

Geburtshelfer beim ersten Werner-Band war Winfried Bartnick. Herausgeber des Kieler Stadtmagazins „Station to Station“, auf dessen Rückseite sich regelmäßig Brösels langnasige Helden tummelten wie auch im Satiremagazin „Pardon“. „Winni“ schlug vor, die gesammelten Abenteuer neu auf Werner umzudichten und im eigens gegründeten „Semmel-Verlach“ zu veröffentlichen. Um die Popularität der Figur zu mehren, boten Bartnick und Brösel anderen Stadtmagazinen an, gegen kostenlose Anzeigen Comics abdrucken zu dürfen. Die pfiffige Idee zeigte Wirkung, zehntausende Exemplare des Erstlings rutschten bald über die Ladentische. Auflage um Auflage.

Steil nach oben nach dem Kavalierstart

Der Rest ist Geschichte. Bereits im Folgejahr erscheint „Werner - Alles klar?“. Rund 750 000 mal verkauft sich der vierte Band „Eiskalt“. 1988 strömen 250 000 Leute zum ersten Rennen Horex gegen Porsche in Hartenholm. Fast fünf Millionen Menschen wollen 1990 den ersten Kinofilm „Werner - Beinhart!“ sehen. Was macht so ein steiler Erfolg mit einem gelernten Lithografen, der in der Zeit vor Werner mal sechs Jahre lang arbeitslos war? „Wir sind aus dem Untergrund nach oben gekrabbelt. Das war schon spannend“, sagt Brösel. „Es war harte Arbeit, das alles auf die Beine zu stellen. Da muss man nicht sagen, dass man arbeitslos ist.“

Brösel bleibt lieber im Hintergrund

Erfolg sei schön, aber er halte sich lieber im Hintergrund, sagt Brösel, „nicht wie die anderen Leute alle mit ihrem TikTok und ihrem ganzen Scheiß, dass da jeder seine Birne in die Kamera hält“. Da arbeite er lieber in seiner „Burg“, seinem Resthof nahe Bordesholm, am Computer - praktisch, auch wegen der wiederverwertbaren Hintergründe, und nicht so stressig, weil man alles wieder rückgängig machen könne. Zuvor aber zeichne er immer noch alles per Hand. Erst dann wird am PC gepuzzelt. „Der Corona-Kram geht voll an mir vorbei, ich hab‘ hier in meiner Burg schon früher im Lockdown gesessen. Deswegen merke ich das nicht. Ich gucke hier aus dem Fenster, die Welt ist grün, die Vögel zwitschern und die Wolken ziehen vorbei. Ist alles prima.“

„Werner“-Moment gesucht 13 „Werner“-Bände gibt‘s bislang, dazu fünf Verfilmungen der wüsten Abenteuer des passionierten Horex-Fahrers und Pils-Liebhabers. Natürlich auch Brösels legendäre Rennen gegen Holgi mit seinem Porsche auf dem Flugplatz Hartenholm. Und all die Schnacks, die längst geflügelte Worte geworden sind. Was ist Ihr „Werner-Moment“? Mailen Sie uns Ihren Favoriten unter kulturredaktion@kieler-nachrichten.de.

Kein Alter Ego, sondern kindliches Gemüt

Werner gehe es mit seinen 40 auch gut. „Besser als mir“, sagt Brösel, „der kann machen, was er will.“ So mancher tut sich ja schwer, beide wegen einiger paralleler Vorlieben auseinanderzuhalten, und den Begriff „Alter Ego“ mag Rötger Feldmann nicht. „Ich fand das immer schon ein blödes Wort. Erstmal ist man alt, und dann auch noch ein Ego.“ Ein kindliches Gemüt habe er schon immer gehabt, bestätigt Brösel, und der Quell an komischen Ideen sprudele ergiebig. „Für mich ist die Welt ‘ne andere - irgendwie so.“