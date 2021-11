Kiel

Ein Mutter-Tochter-Gespann und die gemeinsame Lieblingseisdiele, in der sie sich insgesamt acht Mal, aber in ganz unterschiedlichen Lebensphasen treffen – so lässt sich das Stück „Eiscreme“, das derzeit im Theater Die Komödianten geprobt wird, grob zusammenfassen.

„Wir treffen die Figuren an Wendepunkten ihres Lebens“, erklärt Regisseur Christian Lugerth den Reiz des Stücks des kroatischen Erfolgsautors Miro Gavran (Jahrgang 1961) – in seiner Heimat der meistgespielte zeitgenössische Autor, aber auch in Dänemark, Polen, Tschechien und Deutschland präsent. „Das ist sehr klug verzahnt – und die Figuren sind in jeder Szene komplett anders.“

Durch acht Lebensalter in einem Stück

Das können Rafaela Schwarzer und Marie Dollenberg, die hier Mutter und Tochter darstellen, nur bestätigen. „Eigentlich spielen wir acht Stücke“, sagt Schwarzer und lacht. „Man fängt in jeder Episode neu an.“ Marie Dollenberg schätzt, dass jede Szene ihre eigene besondere Energie hat: „Das ergibt eine interessante Dynamik zwischen den Figuren.“

Einen liebevollen Blick auf das Mutter-Tochter-Verhältnis und wie sich die beiden ineinander spiegeln, attestieren alle drei dem Autor. Christian Lugerth legt den Fokus ganz auf die Psychologie der Figuren: „Es ist spannend, acht Lebensalter in einem Stück zu spielen, ohne dabei große Kostüm- oder Maskenorgien zu veranstalten. Das muss man einfach behaupten und sich hineinfühlen.“

„Eiscreme“: Dialog mit Komik und Tiefe

Von der Mutter mit Kleinkind geht die Lebensreise über die erst „schwerst pubertierende“ und dann früh verheiratete Tochter bis zur Mutter, die sich im Seniorenheim einleben soll. Vor allem den Blick in die Zukunft und „wie sich Alter anfühlen kann“, sieht Rafaela Schwarzer als Herausforderung. „Da muss das Spiel extrem präzise sein“, sagt auch Lugerth und hält Anleihen aus dem eigenen Leben für hilfreich. Rafaela Schwarzer hat das Vorbild für die alt gewordene Mutter in ihrer Oma gefunden, Marie Dollenberg hilft die Einfühlung über die Körpersprache: „Aber die Vorbilder lagen schon nah.“

Das Stück hat zwar seine Komik – aber wie viel mehr darin steckt, haben sie erst in den Proben herausgefunden. „Es ist toll, was für eine Tiefe darin auftaucht“, sagt Christian Lugerth. „Die Protagonistinnen haben ja ihre Katastrophen und ihre Brüche im Leben. Und sie gehen auch sehr hart und offen miteinander um.“ Die alleinerziehende Mutter, die Tochter, die den Vater nur abwesend erlebt. „Aber es ist erstaunlich, wie leicht der Ton dann wieder in die Leichtigkeit zurückkehrt.“

Für das stilechte italienische Eisdielen-Ambiente übrigens haben die Komödianten bei einer bekannten Kieler Kette im Lager gestöbert – und bekamen Mobiliar und ikonische Ausstattungsstücke leihweise für die Produktion zur Verfügung gestellt.

Premiere am 25. November, Theater Die Komödianten. www.die-komoedianten.de, Kartentelefon 0431/7553401