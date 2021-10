Vor der Premiere: Michael Endes „Jim Knopf“ als Familienoper

Kiel

Nachhaltige Erlebnisse: Die Gastregisseurin Sarah Kohrs, inzwischen in München Dozentin an der August-Everding-Theaterakademie, hat ihre Jugend auf der Opernhaus-Bühne ihrer Heimatstadt Kiel verbracht – als Statistin.  Nach dem Studium am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien, Regieassistenzen am dortigen Burg- und Residenztheater sowie dem Erkunden der „freien Wildbahn“ der Bühnenszene, kehrt sie jetzt zurück.

Gegenstand ihrer Inszenierung ist ein Kinderbuch-Klassiker, der erst Ende 2019 als Auftrag der Komischen Oper Berlin als Musiktheater uraufgeführt wurde: Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

„Kinder kennen heute eher die trickreiche Realverfilmung von 2018, nicht die Aufzeichnungen der Augsburger Puppenkiste“, ist sich Sarah Kohrs bewusst, „da muss man ganz bewusst mit den typischen, aber natürlich auch begrenzten Mitteln des Theaters dagegen an arbeiten.“ Zum Beispiel könne gerne mal ein Halbdrache seinen Vulkan selber auf die Bühne zerren. Oder Puppen stellvertretend für die singenden Akteure lebendig werden. Märchenzauber sei trotzdem garantiert.

Jim Knopf: Orchester als Mitgestalter

Deshalb ist sie auch letztlich gar nicht unfroh, dass das immerhin 47-köpfige sinfonisch besetzte Orchester wegen der Hygienebestimmung immer noch nicht im Graben verschwindet, sondern im Hintergrund sichtbar werden kann. „Dann wird auch die sehr schöne Musik der in Australien lebenden Komponistin Elena Kats-Chernin als Mitgestalter der Charaktere sichtbar“, so Kohrs.

Auch Kapellmeister Sergi Roca, der die Michael-Ende-Vorlage als Kind auf katalanisch gelesen hatte, ist sehr angetan von der Opernversion. Die Klänge der ehemaligen Lachenmann-Studentin wirkten trotz Anklängen von Kabarett, Operette oder Jazz in sich ästhetisch stimmig aus einer Hand durchkomponiert: „Und wenn die abenteuerliche Reise von Jim und Lukas beginnt, erhält Emma, die Lokomotive, durch uns im Orchester ihre Stimme. Im Schlagzeug werden zudem ihre Mechanik und ihr Schnaufen hörbar gemacht.“ Für die Erkundung fremder Länder kommen sogar exotische Sonderinstrumente wie die chinesische Mundorgel Sheng zum Einsatz – gespielt von Spezialisten aus Berlin.

Familienoper nach Michael Ende

Von der Kinderoper zur Familienoper sei es, findet Sarah Kohrs, hier nur ein kleiner Schritt: „Der Ewigkeitswert der Geschichte trägt über die Kindheit hinaus. Die Figurentypen sind mit so toller Fantasie gestaltet, dass die gut zweistündige Aufführung garantiert auch ein Erlebnis für Erwachsene werde.

Das Theater Kiel, so Sprecherin Ulrike Eberle, setzt deshalb unter 3G-Bedingungen bewusst auf einen „Familien-Saalplan“ mit Dreier, Vierer- und Fünferplätzen. Die seien im Internet aber nicht gut sichtbar und sollten deshalb lieber an der Kasse oder telefonisch gebucht werden.

Die Premiere am 15. Oktober ist ausverkauft. Weitere Termine am 20., 24. und 30. Oktober. Ticket-Tel. 0431 / 901 901.