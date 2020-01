Warum die "Fledermaus" so aktuell ist

Kiel

„Was mich an dem Stück interessiert, ist die behauptete Lebenslust und ihre tatsächliche Oberflächlichkeit vorzuführen. Das ist ganz aktuell geblieben: Obwohl wir alles haben, ist unsere Gesellschaft total unzufrieden. Wir klagen oft auf einem Niveau, dass ich mich schäme.“ Aber der Regisseur Olaf Strieb will in der Kieler Neuproduktion auf keinen Fall mit dem pädagogischen Zeigefinger inszenieren, sondern durch und durch komödiantisch bleiben. „Aber wir gehen schon von der tödlichen Langeweile des Orlofsky als Kern der übersättigten Spaßgesellschaft in der Upper Class aus.“

Der Operetten-Hit „Die Fledermaus“ Erstaunlich genug: Die hinreißende Musik zum amüsanten „ Fledermaus“-Libretto von Richard Genée soll der Wiener Walzerkönig Johann Strauß Sohn in nur 42 Tagen im Sommer 1873 komponiert haben. Erzählt wird von Gabriel Eisenstein, der wegen Beamtenbeleidigung ins Gefängnis soll. Bevor er die Haftstrafe antritt, lockt ihn Dr. Falke noch auf ein opulentes Kostümfest beim dekadenten Grafen Orlofsky. Aus Rache will er ihn dort als potenziellen Ehebrecher enttarnen. Als Eisenstein dort im Champagnertaumel auf seine eigene, als ungarische Gräfin getarnte Frau Rosalinde trifft, nimmt die Komödie Fahrt auf. „Die Fledermaus“ ist die meistgespielte Operette der Musikgeschichte.

Olaf Strieb inszeniert die " Fledermaus " in der Oper Kiel

Der Intendant der Landesbühne Niedersachsen Nord rund um Wilhelmshaven inszeniert wegen seiner aufwändigen Leitungsfunktion eigentlich nur einmal im Jahr – war aber beim Angebot " Fledermaus" in Kiel nach eigener Aussage nicht zu halten: „Das darf man sich nicht entgehen lassen.“ Freude hat der ehemalige Schauspielregisseur an dem geradezu „spielwütigen“ Kieler Ensemble. „Das wird ein Fest fürs Auge, ein Fest fürs Ohr, ein Fest für die Sinne“, ist er sich sicher.

Emanzipierte Frauenfiguren in Strauß' Fledermaus

In Johann Strauß’ Operette entdeckt er etliche interessante Figuren, ganz besonders die erstaunlich emanzipierten Frauen. Adele sei mit ihrem sozialem Status unzufrieden und strebe nach Aufstieg. „Und Rosalinde hat sowieso die Hosen an. Schließlich macht sie bei Fehlverhalten ihres Ehemannes unmissverständlich klar: ‚Dann kratz’ ich ihm die Augen aus und dann lass ich mich scheiden ...’.“ Dabei sei sie durchaus selber scharf auf ihr kleines Abenteuer mit dem Tenor Alfred.

Zeitlos und hochaktuell: Dekandenz der Oberschicht

„Das Stück ist zeitlos und hochaktuell, was die degenerierte, dekadente, degoutante Gesellschaft angeht. Wir holen es deswegen ein Stück weit in die Moderne. Und baden in dem unfassbar tollen schlechten Geschmack der 80er-Jahre – mit den flirrenden Farben von Pop-Art und Andy Warhol.“

Mit Musikdramaturgin Cordula Engelbert habe er fleißig am Text der „Klipp-Klapp-Konversationskomödie“ gearbeitet: „Denn es wird unfassbar viel geredet in dem Stück – lustiges und unnötiges. Wir haben einiges gerafft. Situationskomik und Pointen sind aber unangetastet geblieben.“ Da ungefähr die Hälfte des Ensembles keine Muttersprachler seien, habe man ihnen nicht auch noch zumuten wollen, wienerischen Akzent zu sprechen. „Das funktioniert aber auch so bestens.“

Fledermaus-Partitur bleibt wienerisch, der Text ist es nicht

Wienerisch bleibt die Musik: Dirigent Daniel Carlberg, der in der Fledermaus-Metropole an der schönen blauen Donau studiert hat, hält aus besonders intensiver Beschäftigung mit den Originalquellen im Fahrwasser von Nikolaus Harnoncourt ein paar kleine musikalische Überraschungen parat, die vom Rost der Tradition befreit sind.

Ansonsten betont er den enormen Reiz der anspruchsvollen Gesangspartien: „Vieles wird ihnen – zum Teil aus unterschiedlichen Fächern – auf einmal abverlangt, etwa Koloraturleichtigkeit und ungarische Puszta-Opulenz bei der Rosalinde.“

Die Daten der " Fledermaus "-Premiere in Kiel

Premiere in der Oper Kiel am 25. Januar, 19.30 Uhr. Karten: 0431 / 901 901 und online unter www.theater-kiel.de.

