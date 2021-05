Kiel

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, „dem Genre zugeneigt“, wie er betont, sieht in Jerry Bocks Musical einen „unsterblichen Klassiker“ auf Augenhöhe mit My Fair Lady und West Side Story. „Mich begeistert, wie sich hier komische und traurige Emotionen gegenseitig verstärken, gerade weil sie so nah beieinander liegen.“

Anatevka: Gastregisseur vom Landestheater Salzburg

Auch den erstmals in Kiel arbeitenden Gastregisseur und Schauspieler Marco Dott vom Landestheater Salzburg reizt die Wanderung auf schmalem Grat zwischen Komik und Tragik: „Das ist wie mit dem Bild des Originaltitels Fiddler on the Roof, dem Geiger, der oben balanciert und ständig in Gefahr steht abzustürzen – aber trotzdem munter Musik macht. Das erfasst das jüdische Lebensgefühl genau in dieser humorvollen Hiobsgeschichte über Tevje, den Milchmann, dessen Töchter nicht das finden im Leben, was er sich für sie gewünscht hat. Die Tragik, dass ihm ein Sohn fehlt, dass er gebildet tut, es aber nicht ist, dass er die Bibel zitiert, aber immer falsch ...“ Den Humor büße er jedenfalls niemals ein.

Schtetl-Milieu im spätzaristischen Russland

Dott braucht für maximal 18 erlaubte Personen auf Abstand einen „möglichst freien Spielraum, bloß kein Freilichtmuseum oder Bauerntheater“. Aber er will das Stück auch nicht künstlich modernisieren: „Das kann man gar nicht. Es spielt als zutiefst jüdisches Stück in einem bestimmten Milieu, dem Schtetl, zu einer bestimmten Zeit. Zwar gibt es auch heute noch vereinzelt ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaften, aber der Kontext von 1905 mit den drohenden Pogromen im spätzaristischen Russland kurz vor der ersten Revolution stimmt dann nicht mehr.“ Und gerade im Fall eines Musicals gelte es nach seiner Auffassung sowieso, Erwartungshaltungen im Publikum zu erfüllen.

Verlorene Traditionen, keine Konvertiten

„Meine Recherchen haben mir jetzt wieder gezeigt, was uns in Europa kulturell durch die Vernichtung der Schtetl-Mileus verloren gegangen ist“, so der Regisseur. Dass Tevjes älteren beiden Töchter entgegen der Traditionen und ohne gesellschaftliche Aufwertung heiraten wollen, könne der in seiner abwägenden Art gerade noch akzeptieren. „Aber nicht, dass die dritte einen Christen heiraten will – denn in der orthodoxen jüdischen Gemeinschaft ist die Konvertierung gleichbedeutend mit dem Tod. Wenn so etwas passierte, wurde sogar eine Art rituelle Beerdigung veranstaltet.“

Reiz der Farben im Orchester

GMD Reiners freut sich über die gelingende Abmischung des mikrofonierten Ensembles und der leichten Verstärkung des wieder hinten auf der Bühne platzierten Orchesters: „Da sind wir auf einem schönen Weg, auch um die besonderen Farben von Akkordeon, Gitarre, Mandoline und Klarinette in Szene zu setzen.“

Ausverkaufte Premiere, aber weitere Termine

Premiere im Modellprojekt am Theater Kiel am 30. Mai um 17 Uhr (ausverkauft). Weitere Termine für zertifiziert Geimpfte, Getestete oder Genesene am 4. Juni um 19 Uhr; 13. Juni um 18 Uhr und 20. Juni um 17 Uhr. Karten: 0431 / 901 901.