„Wenn der Fokus so sehr auf einer Figur liegt, dann ist es eben auch besonders intensiv", so Regisseurin Lara Pansegrau. "Hikikomori" heißt das Monodrama des Schauspielers und Autors Holger Schober, das 2006 in Wien seine Uraufführung erlebte und am Sonntag als Premiere im Werftparktheater über die Bühne geht. Hikikomori ist japanisch und bedeutet so viel wie „gesellschaftlicher Rückzug“. Ein Phänomen, das immer mehr zunimmt. Junge Menschen bunkern sich in ihrem Zimmer ein und verweigern jeden Kontakt zur realen Außenwelt, aber tauchen dafür ab in virtuelle Realitäten.

Hikikomori: Rückzug eines spannenden Charakters

Dabei ist Lara Pansegrau nicht der Blick nach Japan für ihre Inszenierung wichtig, sondern die Zwiespältigkeit des Protagonisten, im Stück nur H genannt. Der schwankt zwischen seinem Schutzbedürfnis auf der einen Seite und seiner Suche nach Anschluss auf der anderen Seite. „Der Wunsch, sich draußen frei bewegen zu können, ist doch sehr groß“, erklärt Pansegrau die widerstreitenden Gefühle von H, der nur übers Internet mit anderen Menschen kommuniziert. „Ich musste mich erst einfühlen in diese Figur“, sagt die Regisseurin, „aber sie ist ein sehr spannender Charakter mit vielen Facetten.“

Corona: Sebastian Kreuzer schöpft aus eigener Erfahrung

Ausstatter Karl-Heinz Steck hat einen engen Würfel auf die Bühne gestellt, der später auch für das Spiel an Schulen mobil zu nutzen ist. Aus der besonderen Situation des Lockdowns konnte Schauspieler Sebastian Kreuzer etwas für die Rolle schöpfen. „Das war schon eine der Inspirationsquellen“, berichtet Kreuzer. „Man muss bei einem Monolog ja sowieso ganz aus sich heraus spielen, das ist schon eine Herausforderung und auch eine große Verantwortung, alles alleine zu stemmen, aber eben auch eine große Chance für einen Schauspieler.“

Theater im Werftpark. Premiere, So 30. August, 19 Uhr (ausverkauft), weitere Vorstellungen: 11. und 26. September. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

