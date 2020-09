Kiel

Dass die Theaterleiterin das Stück in der von der Corona-Pandemie geprägten Spielzeit inszeniert, kommt nicht von ungefähr: „In normalen Zeiten halten viele Leute Kafkas Texte für überdreht und schwer nachvollziehbar. Nach dem Lockdown, in dem viele isoliert oder sehr auf sich zurückgeworfen waren, haben einige vielleicht ein paar Wunderlichkeiten an sich entdeckt.“ Die Erzählung von 1912 könne vor diesem Hintergrund weniger absurd wirken, glaubt die Regisseurin: „Man versteht Kafka besser denn je.“

Bedrückende Geschichte

Surreal und bedrückend wie der Beginn ist auch der weitere Verlauf der Geschichte. Zunächst von seiner Familie, insbesondere seiner jüngeren Schwester, versorgt, wird Gregor bald versteckt, zunehmend abgelehnt und schließlich vollends im Stich gelassen. Tödlich verletzt nach einem tätlichen Angriff des Vaters, stirbt er in seinem Zimmer, das seine Familie nach und nach zur Abstellkammer verkommen lässt.

Fokus auf die Isolation

Von den vielen Themen, die Kafkas Text anreißt, legt Großgasteiger den Fokus auf Gregors Zurückgeworfenheit auf sich selbst und auf seine Auseinandersetzung mit dem unerreichbar gewordenen „Außen“. „Die Familie spielt eine wichtige Rolle, denn sie ist der einzige Input, den er bekommt. Von ihr erwartet er am meisten Liebe und sie ist es, die ihn am Ende fallen lässt.“ Ein paar Streichungen hat sie vorgenommen, dafür aber einen Auszug aus Kafkas Tagebüchern eingefügt. „ Kafka besinnt sich hier darauf, wann und warum er Tagebuch schreibt und wirft quasi einen psychologischen Blick von außen auf sich selbst. Das erschien uns sehr passend.“

Winziger Spiel-Raum wie ein Ei

Für Gregor Samsa wird der Körper zum Gefängnis – entsprechend winzig ist der Spiel-Raum für Patricia Windhab, die während der Proben gemeinsam mit der Regisseurin die Bühnenfassung weiterentwickelt hat. Ein Panzer, gebaut von Bühnenbildnerin Hannah Landes, reduziert ihre Bewegungsfreiheit auf ein Minimum. „Die Werkstatt nannte ihn „das Ei““, erzählt die Schauspielerin, die anfangs unter einem Tisch geprobt hat, um ein Gefühl für die Enge zu bekommen, in der ihre Figur gefangen ist.

Mischung aus Außen- und Innensicht

Unterstützt durch ein Soundkonzept von Tim Hofeldt wird sie den Monolog in einer Mischung aus Innen- und Außensicht präsentieren. „Es wäre schade, wenn man den Text komplett in der 1. Person erzählen würde. Andererseits würde man viel zerstören, wenn man diese Perspektive komplett herausnähme“, ist sie überzeugt. Die Vielschichtigkeit des Textes bleibe in jedem Fall erhalten. „Die Geschichte offenbart so viele Facetten, am Ende kann jeder daraus lesen, was er will.“ Mit Corona hat das am Ende natürlich gar nichts mehr zu tun, sagt Astrid Großgasteiger. „Wir interpretieren Corona nicht in Kafka hinein. Wir verstehen ihn vielleicht nur besser.“

Premiere: Freitag, 19 Uhr, Theater im Werftpark. Kartentel. 0431/901-901