Herausforderungen einer berühmten Partie

Das Debüt in der Riesenpartie des Paul empfindet der 1977 in Wien geborene Sänger aus mehreren Gründen als spannende Herausforderung. „Ich habe den an sich so herrlichen Sommer über intensiv daran gearbeitet: Da ziehen dann schon schwarze Wolken auf, legt sich emotional ein Schatten auf einen selbst. Meine Frau hat mich dann zum Glück mal aus dem Studio ans Licht gezerrt“, amüsiert sich der Sänger im Rückblick.

Korngolds Paul: Donizettis Nemorino "auf Droge"

Musikalisch sei das oft kompliziert geschichtet, nicht so organisch aus dem Sprachduktus heraus entwickelt wie bei Richard Strauss. „Für seine Kapriolen im Orchester fordert Korngold von den Stimmen entsprechend Raum und Zeit“, so Ernst. Die Lage sei anspruchsvoll hoch und die Melodik im Geist des Belcanto kunstvoll geführt: „Der Paul ist sozusagen Donizettis Nemorino ’auf Droge’“.

Psychopathologisches Spannungsfeld

Das psychopathologische Spannungsfeld einer bei Paul ausgeprägten Sehnsucht nach Körperlichkeit und seelischer Nähe, aber dabei zugleich das Schuldgefühl dem verlorenen Partner gegenüber, erlebt der Sänger als „emotionalen Zwiespalt, so intensiv wie wohl in keinem anderen Stück“. Die Paul-Partie will er deshalb nicht viril kraftvoll auf heldische Wirkung anlegen, sondern bewusst nachdenklich gebrochen: „Gerade am Schluss könnte man leicht applausheischend tenoral aufdrehen – aber die große emotionale Aufgeregtheit verschwindet dort doch eigentlich in einem nebligen Nichts.“

Norbert Ernst : Weltweit gefragt

Norbert Ernst ist gerade über Nacht zurück aus Tokio, wo er unter der Leitung von Jonathan Nott in den gigantischen Gurreliedern von Arnold Schönberg mitgewirkt hat. Dass er ansonsten in diesem Jahr an der Met in New York den Loge in Wagners Rheingold gesungen oder im Festspielhaus Bregenz unter Kirill Petrenko in Mahlers Symphonie der Tausend mitgewirkt hat, dürfte als Ausweis seiner internationalen Klasse genügen.

Thielemanns David in den Wiener Meistersingern

Und die ist hoch gelobt, seit er im Salzburger Festspiel-Fidelio den Jaquino oder den David in Christian Thielemanns Meistersingern an der Wiener Staatsoper sang. Außerhalb Wiens aufgewachsen war seine sängerische Begabung schon in der Grundschule aufgefallen. Zu den berühmten Sängerknaben ins Internat wollte er aber nicht. Als er später als Geiger Instrumentalpädagogik studierte, war der Wechsel ins Gesangsfach dann nach seiner Einschätzung ein glücklicher Zufall. Die steile Karriere sowieso.

Lohengrin und Vier letzte Lieder

Lieblingspartien hat Norbert Ernst „verfassungsabhängig“. Aber den Lohengrin zählt er dann doch dazu: „Der macht am meisten Spaß und verträgt im Unterschied zum Paul viel mehr strahlenden Gesang.“ Den Elias würde der studierte Lied- und Oratoriensänger liebend gerne mal singen. Er ist aber nunmal kein Bariton. Dann vielleicht dafür die Vier letzten Lieder von Richard Strauss: „In der Partitur steht ’Singstimme’ – ich würde den Komponisten so gerne mal fragen, ob das wirklich den Sopranen vorbehalten bleiben muss ...“

Die Daten der Kieler Korngold-Premiere

