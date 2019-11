Im kommenden Jahr feiert die Welt seinen 300. Geburtstag: Baron Münchhausen. Das Kieler Theater Die Komödianten probt an einem Solo-Stück für den beliebten Schauspieler Horst Stenzel, das den legendären "Lügenbaron" und seine abstrusen Geschichten ins rechte Licht rückt. Premiere: 28. November.

Von Sabine Tholund