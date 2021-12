Kiel

Manchmal, sagt Ulrike Maack, fühle sie sich bei den Proben zu „Der Riss durch die Welt“ mehr wie eine Dirigentin denn als Regisseurin. „Die Stücke haben eine Musikalität, die Spaß macht“, sagt Maack, die das Stück von Roland Schimmelpfennig gerade am Schauspielhaus Kiel in Szene setzt. „Außerdem hat er eine Sprache, aus der direkt die Bilder im Kopf entstehen.“

Eine junge, aufstrebende Künstlerin und ihr Freund treffen in dem 2019 uraufgeführten Stück auf einen Kunstmäzen und seine um einiges jüngere Frau. Eine Konstellation, die mitten hinein führt in die Frage nach Kunst und Moral. Und dann sind da noch die biblischen Plagen, die der Dramatiker in den Text eingebaut hat. „Ich mag das, weil es eine schöne Innenschau auf die Figuren ermöglicht, ihre Ängst aufreißt“, sagt Ulrike Maack.

Ulrike Maack inszenierte schon „Die Straße der Ameisen“

„170 Fragmente einer gescheiterten Unterhaltung“, so beschreibt Roland Schimmelpfennig im Untertitel, worum es geht in dem Auftragswerk für das Münchner Residenztheater. „Das Stück trifft einen Punkt unserer Gesellschaft“, sagt die Regisseurin, „wir hören einander nicht mehr richtig zu. Meinungen zu präsentieren, ist wichtiger als gegenseitiges Verständnis.“

Ulrike Maack, feste Größe am Kieler Schauspiel und 2017 ebendort für die deutsche Erstaufführung von Schimmelpfennigs in Havanna uraufgeführtem Stück „Die Straße der Ameisen“ zuständig, geht beim Inszenieren gern auf Entdeckungsreise: „Und bei Schimmelpfennig ist es oft so, dass sich die volle Dimension erst im Machen, also in den Proben, erschließt. Ich vergleiche das mit einem Puzzle, auch weil es nicht chronologisch erzählt wird.“

Schimmelpfennigs Text – eine Herausforderung für die Schauspieler

Zeitsprünge, Wiederholungsschleifen, abgerissene und neu versuchte Sätze, kleine Verschiebungen in der Syntax – das ist das Material, aus dem der Rhythmus von Schimmelpfennigs Dramen entsteht. Eine Herausforderung auch für die Schauspieler, die das feinfädige Textnetz, in dem außerdem Dialog und Regieanweisung verschmelzen, im Kopf behalten müssen.

Und für Lars Peter, der als Bühnenbildner schon seit langem immer wieder mit Ulrike Maack zusammenarbeitet, bedeutete die starke Sprache erstmal Zurückhaltung: „Man muss aufpassen, dass sich das Bühnenbild der Sprache nicht entgegenstellt“, sagt er, „dass man die Sprachbilder nicht zudeckt.“

Lars Peter setzt auf Alltagsrealismus auf der Bühne

Alltagsrealismus will er auf der Bühne vermeiden – dass das Stück in der Kunstszene spielt, soll man aber schon sehen. Zum Beispiel an den Videos des Berliner Künstlers Josef Luis Pelz, die im Bühnenbild zum Einsatz kommen. Oder aber an dem Riss, der durch die Spielfläche führt. Kleine Reminiszenz an die Spalte, die die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo 2007 durch den Betonboden der Turbinenhalle der Tate Modern laufen ließ.

Maack und Peter haben hörbar Spaß am Spiel mit Verweisen und Assoziationen. Und Dramaturgin Ella Schilling ergänzt: „Der Riss lädt sich ja mit ganz unterschiedlichen Konnotationen auf. Er kann zwischen Geschlechtern oder Klassen aufbrechen.“

Mit Psychologie komme man bei Schimmelpfennigs Figuren ohnehin nicht weit, sagt Ulrike Maack: „Eher geht es um das Setzen von Haltungen. Und das Schwierige ist, dabei gleichzeitig eine Leichtigkeit und eine Schärfe zu erreichen.“

Premiere, 10. 12., 20 Uhr, im Schauspielhaus. Weitere Termine: 11., 18. Dezember, 5., 15. Januar. www.theater-kiel.de, Karten: Tel. 0431/901901