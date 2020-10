Kiel

Der Sizilianer Giovanni Sollima ist als Cellist und Komponist eine Größe – in seinem Heimatland Italien wie weit darüber hinaus. Gerade hat ihn Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja auf ihrer neusten CD mit Il Giardino Armonico unter Giovanni Antonini auf eine Stufe mit Antonio Vivaldi gestellt. Und im BR-Video wird er von seiner Cello-Kollegin Sol Gabetta ebenfalls in den höchsten Tönen gepriesen.

Uraufführung nun in Kiel : Das Dschungelbuch als Oper

An der Oper Kiel findet heute Abend die Uraufführung seines einstündigen Musiktheaters Das Dschungelbuch nach Rudyard Kiplings Erzählungen statt – anders als geplant leider ohne Sollima, weil er aus familären Gründen südlich der Alpen bleiben muss. Und durch die Corona-Wirren anders als geplant auch nicht zuerst in Parma, sondern in deutscher Übersetzung von Ulrich Frey ganz im Norden.

Corona: Die Natur atmet auf

Der 57-jährige „postminimalistische“ Komponist, der schon mit Regiegrößen wie Robert Wilson oder Peter Greenaway gearbeitet hat, war sich mit seinem Freund Maestrini in einem Punkt einig: das Sujet bei Null anfangen und dabei auch den von ihnen geliebten Disney-Film meiden. „Mit Pier Francesco sind wir sogar – wenn auch versteckt – auf das Thema Umwelt und Klima eingegangen, das für mich wahnsinnig wichtig ist. Ich habe die Musik während des Lockdowns am Meer komponiert und sofort wahrgenommen, wie die Natur plötzlich atmen konnte, ohne dass überall Menschen unterwegs waren. Das schien mir eine große Lektion zu sein!“, so der Komponist.

Kapellmeister Sergi Roca und 24 unsichtbare Philharmoniker

Seine Partitur wird vom katalanischen Kapellmeister Sergio Roca dirigiert. Mit den Streichern, den acht Holz- und Blechbläsern sowie viel Schlagwerk, Gitarren, Harfe und Keyboards der Philharmoniker hat er sich weit in den Bühnenrückraum zurückgezogen, um einerseits Abstandsgeboten Rechnung zu tragen und andererseits die Projektion der Comics nicht zu stören. „Die Zuschauer könnten den Eindruck gewinnen, dass es uns gar nicht gibt“, lacht Roca, „aber wir haben uns da was Elegantes überlegt.“ Alles werde dezent verstärkt und über Mikrofone, Lautsprecher und die neuen Bildschirme im Opernhaus vernetzt. „Vergleichbar einem Musical. Allerdings geht der Anspruch der Gesangspartien deutlich opernhaft darüber hinaus“, so Roca. Das von einem Leitmotiv-Ohrwurm bestimmte, indisch angehauchte musikalische Geschehen fasziniere durch stilistische Vielfalt – vom Renaissance-Madrigal, über Minimal-Music-Pattern bis zu Pop/Rock-Ryhthmen und Bollywood-Anklängen. Außerdem dürfe in dieser „lustigen Musik“ Mancinis Pink Panther Theme nicht völlig fehlen ...

Sollimas pathologische Neugier

Sollima selber spricht von seiner „pathologischen Neugier“, die sich in seinen Kompositionen niederschlage: „Wir leben – im Guten wie im Schlechten – im Kontakt mit allen Ausdrucksmitteln der Musik über die sozialen Netzwerke und YouTube. Alles passiert sehr schnell, unser Hirn verarbeitet das oder nimmt es wahr und arbeitet es aus. Für die Arbeit reise ich gerne in Zeit und Raum. Ich möchte mich wie ein neugieriges Kind fühlen.“ Aber die Mixtur aus akustischen Vorbildern ergebe dennoch seinen ganz eigenen Stil der Kontraste. „Besonders interessiert mich – als Sizilianer – immer die Folk Music, die ich während meiner Tourneen sammle ( Balkan, Australien, Irland, Schottland etc.), davon habe ich unheimlich viele Noten und Audiobeispiele. Ich finde, dass die Volksmusik uns die Welt erzählt.“

Kreative Freiheit der Kinder kopieren

Für Kinder und doch zugleich für alle zu komponieren, sei wahrlich keine leichte Aufgabe, findet Giovanni Sollima: „Die Kinder haben eine kreative Freiheit und eine Ehrlichkeit, die die Erwachsenen nicht haben, die sie verlieren, glaube ich. Kinder können uns viel beibringen. Ich glaube, dass viele aus der Generation nach mir besser sein werden als ich. Ich glaube auch, dass meine Generation besser ist als die vorige.“

Drei musikalische Visionäre: Sollima , Maestrini, Held

Die Comics von Joshua Held und die Regiearbeit von Pier Francesco Maestrini haben ihn beim Komponieren inspiriert, berichtet der Komponist. „ Joshua und Pier sind zwei geniale Künstler – und beides Musiker. Joshua ist Pianist, Pier ist ein großartiger Jazz-Virtuose auf der Gitarre; und für das Dschungelbuch hat er ein perfektes Libretto geschrieben“, so Sollima, „Für mich war es ganz natürlich, das in Musik zu setzen. Es sind beides Visionäre und man sieht, dass es eine tolle Feinabstimmung zwischen ihnen gibt.“

www.theater-kiel.de

Factbox:

Familienpreis für Opernspaß mit Mowgli

Die Uraufführung ist ausverkauft. Um besonders den Besuch von vielen Familien zu fördern, gelten ab der zweiten Vorstellung (So 4. Oktober 11 Uhr) von Sollimas Musiktheater „ Dschungelbuch“ neue Kartenpreise. Der Eintritt ist dann bereits ab 10 Euro bis 29 Euro (Erwachsene) und ab 6 Euro bis 11 Euro (Kinder) möglich. Mit dem neuen Preisgefüge möchte das Theater Kiel auch denjenigen Familien, die sich die Karten sonst nicht leisten können, einen Opernbesuch ermöglichen. Käuferinnen und Käufer, die bereits Karten für die Vorstellungen im Oktober erworben haben, werden gebeten sich per Mail an kartenservice@theater-kiel.de oder postalisch an Theater Kiel, Vorverkauf, Rathausplatz 4, 24103 Kiel zu wenden und erhalten gemäß dem neuen Preisgefüge Geld zurück. Tickets: an den Theaterkassen, telefonisch unter 0431 / 901 901 sowie unter www.theater-kiel.de (zzgl. Online-Gebühr).