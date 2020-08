Kiel

Der Regisseur des ersten Bühnenstücks nach dem Corona-Shutdown in der Kieler Oper will nicht vorab heraus mit der "Balkonien"-Handlung. „Aber es gibt eine“, beteuert Bettina Rohrbeck, die musikalische Leiterin der Produktion. Sechs Personen, jeweils in Dreierkonstellationen aufeinander bezogen, lassen sich beobachten, sozusagen vom Fenster zum Hof – „allerdings handelt es sich nicht um eine Kriminalgeschichte“, so Diekneite.

Balkonien: Fünf Balkone, sechs Personen

„Von fünf Balkonen aus nehmen die Figuren wahr, was untereinander geschieht, man kennt sich mal mehr, mal weniger, kommentiert das Beobachtete“, so Rohrbeck. Sehr „spezielle“ Figuren von heute tummeln sich da. „Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufälliger Natur“, heißt es. Auf jeden Fall ist garantiert, dass sie ihren Emotionen freien Lauf lassen – von Arbeitsfrust bis zu Liebeskummer, von Muttersorgen bis zur existenziellen Grundfrage ist die Rede.

Soundtrack vor allem aus der Popmusik

Der „Soundtrack“ dazu sei eher aus dem Umfeld der Popmusik gewählt, klassisches Repertoire werde eher kommentierend eingesetzt, so Rohrbeck. Der deutsche Schlager von Peter Alexander oder Nana Mouskouri ist vertreten, Cooleres von Donna Summer oder Queen ebenso. Mozart darf ja nie fehlen, dafür ist er zu gut im Psychologisieren. „Wir streifen schon durch ein breites Repertoire“, berichtet Diekneite. Vom Madrigal des 16. Jahrhunderts bis in die Gegenwart des 21. sei einiges dabei.

Ersatz für Offenbach , wenig Anklang an Corona

Eigentlich hätte es ja Jacques Offenbachs Hamlet-Parodie Königsmörder küsst man nicht geben sollen, wo vier Darsteller 23 Figuren und zwölf Tote spielen. „Unter den Corona-Auflagen, die Aufführungen nur mit einer Dauer von gut einer Stunde zulassen, fiel das flach“, so Diekneite, „denn es wäre zu schade gewesen, solch ein Stück zu zerschnippeln und zu verkürzen.“ Außerdem galt zunächst noch das Gebot von sechs Meter Abstand. Daher die Idee des Regisseurs, diese Auflage mit den Balkonen sichtbar einhalten zu können. „Außerdem erinnerte in der Frühphase des Lockdowns das Singen auf Balkonen, an die entsprechenden Bilder aus Italien“, ergänzt Rohrbeck. „Aber es war andererseits schon klar, dass zum Zeitpunkt der Premiere das Thema Corona schon quälend lange präsent ist. Deshalb wollen wir es nur am Rande streifen und lieber auf den Urlaub auf Balkonien setzen.“

Kleine Bandbesetzung für "Balkonien"

Als musikalische Leiterin hatte Bettina Rohrbeck für den Orchestergraben in der Planungsphase die damals maximal denkbare Besetzung eingeplant: Zwei Streicher, ein Schlagzeuger, ein E-Bassist, ein Gitarrist (der auch Akkordeon spielt) und sie selber am Flügel: „Das war vor den Ferien mit den geforderten Abständen zur Bühne und zum Publikum tatsächlich alles, was ging. Und nun macht eine Aufstockung keinen Sinn mehr.“ Damit steht die kleine Balkonien-Produktion in direkter Traditionslinie zu Wittenbrinks Liederabend Sekretärinnen. Wenn das nicht erfolgversprechend ist ...

Balkonien: Uraufführung am Sa 22. August 19.30 Uhr (ausverkauft). Weitere Termine am 23., 29. und 30. August sowie 5., 6. und 25. September. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

