Rendsburg

Damit zielte die neue Generalintendantin des Landestheaters weniger auf ihr Debüt als die aktuellen Umstände rund um die Pandemie. In den folgenden 100 Minuten machten sie und neue wie altbekannte Mitstreiter mit positiven Worten und pikanten künstlerischen Kostproben klar, dass sie sich bei aller Distanz der neuen Herausforderung mit Erfindungsreichtum und Leidenschaft stellen. Ute Lemm präsentierte die Sparten und ihre neuen Chefs, und die wiederum weckten Neugier auf das, was da in den kommenden Monaten kommt. Ganz anders, das zeigt sich dann immer wieder, muss keine Verlegenheitslösung und nicht weniger spannend sein.

Das Ballett tanzt „Zusammen“ auf Abstand

Statt Mozarts Requiem mit Chor und Orchester zu vertanzen, heißt die Choreografie, mit der sich der neue Ballettchef Emil Wedervang Bruland, im Oktober einführt, nun „Zusammen“. „Nähe und Kontakt sind für uns so selbstverständlich“, sagt Bruland, der seinerzeit in Kiel in Mario Schröders Compagnie tanzte. Kontakt ist das Leitmotiv, getanzt wird nun abstandsgereicht in kleinen Gruppen zu klassischer Livemusik.„Wir haben so viele Ideen im Kopf, so viel Energie im Körper“, sagt der Ballettchef, der umständehalber noch auf zwei Tänzerinnen aus Taiwan warten muss. Seine Tänzer sollen auch choreografieren, wie er seinerzeit in Kiel. Und er plant eine Produktion mit einer Tänzerin im Klassenzimmer. Da geht es um die Herausforderung, neu unter anderen zu sein...

Start mit „Glücklichen Zeiten“

Mit Karl Valentin führte sich das Schauspiel ein. Und der neue Schauspieldirektor Martin Apelt, symbolträchtig mit 1,5-Meter-Zollstock ausgerüstet, verkündet, dass er beim Landestheater „Geschichten erzählen, nicht vergewaltigen“ und „positive Enttäuschungen“ hervorrufen will. Zum Saisonstart brechen am kommenden Wochenende „Glückliche Zeiten“ von Alan Ayckbourn an, anstelle von Kay Pollacks „Wie im Himmel“ - mit sechs statt 20 Akteuren, den aktuellen Begrenzungen geschuldet. Und „ohne Brüllen, Singen, exzessives Sprechen“. Es folgen unbehelligt Lessings „Nathan“, auch Ibsens „Nora“.

Und im neuen Jahr soll es dann weitergehen wie geplant - da ist man beim Landestheater vorerst optimistisch, wenngleich es ohne einen Plan B derzeit auch nicht geht...

Der Chor bräuchte 500 Quadratmeter Probefläche

Der Chor darf nun immerhin schon wieder in kleinen Gruppen proben, freut sich Bernd Stepputtis, die kleine Bühne diene jetzt als Asyl für sieben Sänger zugleich... Sechs Meter Raum nach vorne, drei zur Seite - der 24-köpfige Chor benötige derzeit 500 qm Probefläche - wer sie stellen kann, möge sich melden: „Die Instrumente bringen wir mit“. Zum Glück lässt sich der große Beethoven vielfach auch in kleineren Besetzungen aufführen, sagt der 1. Kapellmeister Ingo Martin Stadtmüller, Und verweist überdies auf einen „Kosmos wunderbarer Literatur, die man sonst nicht ausgewählt hätte“. Kostproben werden auch hier gleich mit serviert.

Operndirektorin will „Geschichten erzählen“

Kornelia Repschläger, die als neue Operndirektorin „Geschichten erzählen und nicht Sekundärliteratur behandeln“ und dabei „tief eintauchen will in die Psychologie der Charaktere“, hat etliche kleinere Formate rund um die großen Produktionen entwickelt. Und weil Puccinis „Tosca“ auf Eis gelegt ist, plant sie nun erstmal einen kleinformatigen Operndoppelabend mit Mozarts „Schauspieldirektor“ und Charles Dibdins „Die Matrone von Ephesus oder Die Tränen der Witwe“ - eine herrlich komische Geschichte des britischen Mozart-Zeitgenossen, die man sonst so leicht kaum erleben kann...

„Stecknadeln können wir nicht werfen“

Weitermachen, auch unter schwierigen Umständen, lautet die Devise. Kreative Energie, sie war zu spüren, sobald der Vorhang im Landestheater aufging. Ute Lemm machte bei der Auswahl ihrer Gesprächspartner deutlich, dass auch hinter der Bühne alles anders ist. Denn, so Gewandmeisterin Simone Fröhlich: „Stecknadeln können wir nicht werfen“. Nachvollziehbar, dass 36 Umzüge in Ayckbourns „Glücklichen Zeiten“ eine echte Herausforderung sind, und dass die Hygiene schon hinter der Bühne eine eigene Choreografie erfordert.

