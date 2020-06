Bokel-Film rührte Zuschauer zu Tränen

Kronshagen

Mit Applaus und Bravo-Rufen bedankten sich die Bürger aus Bokel bei Filmemacherin Elsabe Gläßel für den 90-minütigen Dokumentarstreifen „Wie geht Bokel – ein Heimatfilm“. Coronabedingt lief die Vorpremiere drei Mal, nur jeweils 40 Zuschauer saßen im Dorfgemeinschaftshaus. „Ich wollte, dass die Bokeler den Film zuerst sehen,“ hatte sich Elsabe Gläßel gewünscht.

„ Elsabe, vielen Dank!“ wendete sich Gemeindevertreterin Bärbel Finn nach der ersten Vorstellung begeistert an Dokumentarfilmerin Elsabe Gläßel. „Wenn Du den Film an den NDR verkaufst, musst du die Kassenhäuschen am Dorfeingang bezahlen.“

Kieler Nachrichten in Großaufnahme

Zwei Jahre hatte die Bordesholmerin Elsabe Gläßel in der Gemeinde gedreht, ein Jahr geschnitten.

Die Startszene: Die Filmemacherin Elsabe Gläßel studiert die Tipps- und Termine-Seite der Kieler Nachrichten, die Kamera zoomt auf die Ortsmarke „ Bokel“ und die Öffnungszeiten des Aalmuseums in Bokel.

Die Chronologie der Bilder orientierte sich an den Jahreszeiten. Szenen aus dem Naturschutzgebiet Kai-Land mit seinen zehn Teichen und der Fortschritt eines Zirkuswagenumbaus in verschiedenen Baustadien geben den Szenen Struktur.

Froschland

Blue-Grass-Gitarren-, und Polka-Musik von Bands aus der Region untermalt die Bilder vom Gemeinschaftsleben, vom Naturschutzgebiet Froschland, den Großaufnahmen von Libellen, Fröschen, Spinnen. Nur selten kommentiert Elsabe Gläßel. Interviews mit den Anwohnern, den Gründern der Einkaufsinitiative „Einladen“, den Bewohnern und Gründern der Zirkusdörfer Ulliwood und Mühle 18, Wandergesellen, Wanderschäfer, ein Ausschnitt aus der Gemeindevertretung auf Plattdeutsch, bringen einen Großteil des Dorfgeschehens nahe.

Zusammenhalt gezeigt

Über Aktionen wie der Treckertreck, bei dem alle im Dorf mithelfen, die gemeinsame Freibadreinigung jedes Jahr, zeigt Elsabe Gläßel den Zusammenhalt im Dorf. Ihr Blick dabei: Genau, ruhig und mit hoher Wertschätzung für die Bokeler.

Sehnsuchtsort Bokel

So schön sind die Bilder, dass Bokel wie ein Sehnsuchtsort erscheint. Idylle, Harmonie und das Streben nach dem einfachen Leben im Einklang mit der Natur werden transportiert. Rollt zum Schluss ein fertig umgebauter Zirkuswagen aus der Werkstatt in die Welt, wirkt er wie ein Botschafter, der ein Lebenskonzept verbreiten will.

„Es ist alles drin,“ resümierte Thomas Jaspert, Gemeindevertreter und Gründer des Zirkuswagendorf.

Applaus brandete nach der ersten Vorpremiere auf, Bravo-Rufe mischten sich ein, manche Zuschauer wischten sich Tränen aus den Augenwinkeln. „Es berührt einen“, sagte Zuschauerin Elke Briesemeister.

Die Premiere im Savoy Kino in Bordesholm am Sonntag, 21. Juni, war ausverkauft.

